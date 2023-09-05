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В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах

В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах

Автор:
05 сентября 2023 09:53
Метки: Видео   Китай   в мире   ветер   люди   тайфун   
1063
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Несколько дней назад на юг Китая обрушился тайфун "Саола". Жителям предложили запастись продуктами и не выходить из дома без надобности. Ветер был настолько сильным, что сдувал людей, которым не повезло оказаться на улице.

Почти 900 тысяч человек были эвакуированы. В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая была приостановлена работа предприятий и транспорта, а также отменены занятия в школах.

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Метки: Видео   Китай   в мире   ветер   люди   тайфун   
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Андрей Понамарев Час назад
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sos1960sos 51 минуту назад
С этого ракурса неясно, ураган ли это или просто хороший пендаль от её молодого человека...
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Alex Chebrikov

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