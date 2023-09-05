В Китае ураганный ветер сдувал людей на улицах

1063
1
1
Несколько дней назад на юг Китая обрушился тайфун "Саола". Жителям предложили запастись продуктами и не выходить из дома без надобности. Ветер был настолько сильным, что сдувал людей, которым не повезло оказаться на улице.
Почти 900 тысяч человек были эвакуированы. В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая была приостановлена работа предприятий и транспорта, а также отменены занятия в школах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Происшествие на угольной шахте в Китае привело к человеческим жертвам
- Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом
- Счастливый день водителя мотороллера
- Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки
- Рекламная вывеска упала на девушек
Новости партнёров
реклама