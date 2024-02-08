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"Угадай политика по фото": в Германии провели уличный опрос

"Угадай политика по фото": в Германии провели уличный опрос

Автор:
08 февраля 2024 10:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   Путин   немцы   опрос   политики   президенты   
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У некоторых президент Италии оказался арабом, лидер Чехии, оказывается, заменил на посту Эрдогана, а короля Саудовской Аравии и вовсе назвали евреем. Догадайтесь, президента какой страны в Германии узнают безошибочно?

В соцсетях завирусилось видео уличного опроса в Германии. Респондентам показывали фото глав разных государств - те должны были назвать имя президента. Выяснилось, что немцы слабо осведомлены о том, кто стоит у руля Бразилии, Чехии, Латвии, Италии.


Но лидера РФ узнавали безошибочно.

А выражение лиц при этом говорит само за себя!

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Метки: Видео   Германия   Путин   немцы   опрос   политики   президенты   
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48  комментариев
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1k
Irena I. 4 часа назад
Я хоть и из Латвии, но даже собственного президента не помню и знать не хочу, а Путина на раз определяю. Потому как уважаю и ценю! )
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18k
бат св 5 минут назад
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18k
бат св 13 минут назад
Дас ист Пути ииииН! Немцы возбуждены...интересно от чего? Боятся или любят?
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9k
vasilykopkov 17 минут назад
Ну, если честно, подборка в подвохом.
Этих политиков вообще мало кто знает за пределами их стран. Думаю Бидона или геронтофила французского они тоже все назвали бы.
А вот их реакция на фото Путина интересна.
В основном - улыбки, это кое о чем говорит...
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12k
Graf_Dracula 41 минуту назад
Некоторые из участвовавших родились при правлении Путина
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12k
Graf_Dracula 42 минуты назад
Реакция безценно, когда видять Путина. Ржал до слез.
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17k
Majul 43 минуты назад
И? Путин фигура значимая и известная.
А на фото? Как-будто у нас кто-то всех идентифицирует. Я лично саудита только узнал, ну может еще всплыл в памяти бы президент Чехии, как-то пару раз попадалсоь видео с ним. Остальные даже имена не все знакомы.
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0
Михаил 3 часа назад
Путин правит 25 лет, а, например, Петр Павел президент Чехии с 2023 года. Видео для идиотов
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0
Михаил Vilks 24 минуты назад
в ваших фантазиях его знали везде еще с рождения
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33k
Slonyash 3 часа назад
Какие еще нужны доказательства?! (с)
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311
ilavev 4 часа назад
Кто СМИ интересен того и узнают, с тем же успехом они бы узнали Макрона, Си Цзиньпиня, Ким чен ын, Меркель и даже Зеленского и многих других. А то естно сначала показали тех кто сам должен за СМИ бегать, чтобы их показали, а потом наоборот того, за кем очередь из СМИ выстраивается, анонсируют новые интервью с ним, как выход какого-то блокбастера, а кое кто даже санкции вводит, чтобы его поменьше показывали)
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215
Александр Вьюшков ilavev 3 часа назад
Почему Ким в именительном падеже в отличие от других?
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311
ilavev Александр Вьюшков Час назад
забыл как он у него имя правильно пишется, и просто скопировал с яндекса, не поправив падеж
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24k
sanchesS80 4 часа назад
Для полноты картины надо было Байдена показать и посмотреть на реакцию.
пысы Я только саудовского опознал наверняка. Остальные мелькают, лица так знакомые, но откуда они - не назвал бы.
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23k
BiZ 4 часа назад
я бы ответил точно так же
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1k
Kra 4 часа назад
У немцев Шольц - канцлер, а кто у них президент они и сами, скорее всего не знают, ибо не отсвечивает
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12k
zlopisec 4 часа назад
Короче и у них кроме Путина по телеку никуя не показывают....
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284
Владимир 4 часа назад
Уверен, если бы показали Зеленского или Байдена, 100% бы все узнали.
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413
Matias 4 часа назад
Тут вопрос не в чехах и прочих малоизвестных, но в том, что Владимира Путина действительно вся планета знает.
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170
Falke 5 часов назад
Опрос не корректный.. Показать несколько малоизвестных политиков и потом одного из самых известных. Были бы Байден, Трамп, Си или Эрдоган, то думаю, что их тоже все узнали бы. Я понятия не имел, как выглядит президент Италии, но премьера Джорджу Меллони узнал бы... Если сейчас в России показать такие же фотки, можно добваить туда президента Германии ещё, а потом показать Байдена, то можно кричать, что русские, кроме американского президента вообще политиков не знают:)))
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59k
dima423 5 часов назад
*под музыку гр Браво)
Конечно Пуууутин, ну кто его не знает,
Конечно Путин... Володя из Москвы...
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21k
kσρβγς 5 часов назад
И чего странного? Я тож из этих кроме Путина никого в лицо не знаю...
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841
Шурман 5 часов назад
Знаю только педика Ринкевича-Латвия , Араба и Пашу и нашего любимого .
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15k
котегRUS 5 часов назад
Они знают нашего Президента, потому что себя хотят такого же..
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