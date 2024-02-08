"Угадай политика по фото": в Германии провели уличный опрос

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У некоторых президент Италии оказался арабом, лидер Чехии, оказывается, заменил на посту Эрдогана, а короля Саудовской Аравии и вовсе назвали евреем. Догадайтесь, президента какой страны в Германии узнают безошибочно?
В соцсетях завирусилось видео уличного опроса в Германии. Респондентам показывали фото глав разных государств - те должны были назвать имя президента. Выяснилось, что немцы слабо осведомлены о том, кто стоит у руля Бразилии, Чехии, Латвии, Италии.
Но лидера РФ узнавали безошибочно.
А выражение лиц при этом говорит само за себя!
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Этих политиков вообще мало кто знает за пределами их стран. Думаю Бидона или геронтофила французского они тоже все назвали бы.
А вот их реакция на фото Путина интересна.
В основном - улыбки, это кое о чем говорит...
А на фото? Как-будто у нас кто-то всех идентифицирует. Я лично саудита только узнал, ну может еще всплыл в памяти бы президент Чехии, как-то пару раз попадалсоь видео с ним. Остальные даже имена не все знакомы.
пысы Я только саудовского опознал наверняка. Остальные мелькают, лица так знакомые, но откуда они - не назвал бы.
Хотя имя бы я всё равно не назвал. Ни короля, ни принца.
2024 минус 2 равно 2022 год. Память у рядового бюргера дольше не работает.
И в 2014 году рулили те, кто раздавал печеньки. И им было плевать кто и что там подписывал.
Конечно Пуууутин, ну кто его не знает,
Конечно Путин... Володя из Москвы...
Я ТВ не имею, новости читаю, но фото не разглядываю, тем более запоминать...