Нейросеть превратила мировых политиков снова в детей

Говорят, что у сильной личности характер виден чуть ли не с пелёнок. И даже в розовощёком пупсе можно разглядеть будущего президента или премьер-министра.

Нейросеть, похоже, разделяет это предположение. По её мнению, нынешние политики даже детьми выглядели серьезно и представительно. А у кого-то и вовсе были почти те же самые морщины и лысина, что и сейчас.