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Нейросеть превратила мировых политиков снова в детей

Нейросеть превратила мировых политиков снова в детей

Автор:
13 сентября 2023 08:24
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Искусственный интеллект   Нейросеть   Путин   Трамп   ангела меркель   дети   политики   
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Детские фото, сгенерированные нейросетью, наверняка отличаются от тех, что хранятся в фотоальбомах у теперь уже известных на весь мир личностей, но интересно посмотреть, как искусственный интеллект увидел и сохранил уникальные особенности каждого из них в образе ребенка.

Говорят, что у сильной личности характер виден чуть ли не с пелёнок. И даже в розовощёком пупсе можно разглядеть будущего президента или премьер-министра.


Нейросеть, похоже, разделяет это предположение. По её мнению, нынешние политики даже детьми выглядели серьезно и представительно. А у кого-то и вовсе были почти те же самые морщины и лысина, что и сейчас.

А Байден, наверное, столь стар, что нейросеть затруднилась представить дедушку в образе малыша. Но это не точно.

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Метки: Видео   Искусственный интеллект   Нейросеть   Путин   Трамп   ангела меркель   дети   политики   
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Собака У Попа Час назад
Моди уже родился седым?
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19k
Дмитрий 7 минут назад
Угу. А вот подлинное фото одного известного европейского политика. У этого милого малыша нейросеть тоже сможет увидеть задатки "сильной личности" и "будущего лидера"?


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3k
Шапкин Час назад
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