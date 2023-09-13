Нейросеть превратила мировых политиков снова в детей

Детские фото, сгенерированные нейросетью, наверняка отличаются от тех, что хранятся в фотоальбомах у теперь уже известных на весь мир личностей, но интересно посмотреть, как искусственный интеллект увидел и сохранил уникальные особенности каждого из них в образе ребенка.
Говорят, что у сильной личности характер виден чуть ли не с пелёнок. И даже в розовощёком пупсе можно разглядеть будущего президента или премьер-министра.
Нейросеть, похоже, разделяет это предположение. По её мнению, нынешние политики даже детьми выглядели серьезно и представительно. А у кого-то и вовсе были почти те же самые морщины и лысина, что и сейчас.
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А Байден, наверное, столь стар, что нейросеть затруднилась представить дедушку в образе малыша. Но это не точно.
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