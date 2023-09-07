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"Кузнечик", "сахарница", "сплетни": украинцы затруднились с переводом на мову некоторых русских слов

"Кузнечик", "сахарница", "сплетни": украинцы затруднились с переводом на мову некоторых русских слов

Автор:
07 сентября 2023 15:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Украинский язык   опрос   перевод   смешно   языкознание   
1550
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Кстати, все понимали, о чём идёт речь, но вот вспомнить, как эти слова произносятся на родном языке, для некоторых оказалось делом непосильным.

Очень часто украинцы демонстрируют непреклонное желание разговаривать исключительно на своем языке и заявляют, что не понимают по-русски. Впрочем, и на мове, как выясняется, размовляют не все. По крайней мере, с переводом некоторых слов часть опрошенных в Кривом Роге респондентов явно затруднилась.


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Метки: Видео   Украинский язык   опрос   перевод   смешно   языкознание   
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16  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
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6k
Павел 41 минуту назад
Со всеми этими новостями последние полтора года я уже наверное сам мову выучить успел
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28k
Lehoia 53 минуты назад
Ничего удивительного. Типичная проблема любого полиязычного государства.
"Чистые" языки, со временем вытесняются суржиком.
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4k
Alex Час назад
Искусственная страна, с искусственным языком и людьми.
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90k
7guest Час назад
Нашли город где спрашивать, они бы ещё одесситов опросили.
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14k
GROMOZEKA Час назад
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30k
Serg2001 Час назад
В зоне боевых действий все как один на русском разговаривают и не парятся, потому что пока "рідну мову" вспоминаешь уже восемь раз прилетит. Зато потом в Одессе на пареньке, который "Пачку сигарет" Цоя поёт, отыгрываются...
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21k
Corvus Corax Час назад
В чем сложность? Я не понимаю псячью мову, и то знаю, что кузнечик - конык...
а гуглопереводчик без проблем хавает и сахарницу, и сплетни...
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15k
Kucher Час назад
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3k
poбт 2 часа назад
вертолет самое сложное слово
официально в сми звучали как минимум 3 варианта
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