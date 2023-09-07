"Кузнечик", "сахарница", "сплетни": украинцы затруднились с переводом на мову некоторых русских слов

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Кстати, все понимали, о чём идёт речь, но вот вспомнить, как эти слова произносятся на родном языке, для некоторых оказалось делом непосильным.
Очень часто украинцы демонстрируют непреклонное желание разговаривать исключительно на своем языке и заявляют, что не понимают по-русски. Впрочем, и на мове, как выясняется, размовляют не все. По крайней мере, с переводом некоторых слов часть опрошенных в Кривом Роге респондентов явно затруднилась.
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"Чистые" языки, со временем вытесняются суржиком.
И это так и есть.
а гуглопереводчик без проблем хавает и сахарницу, и сплетни...