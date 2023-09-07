"Кузнечик", "сахарница", "сплетни": украинцы затруднились с переводом на мову некоторых русских слов

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

"А какой у тебя телефон?": один вопрос и такие разные ответы

Bomfunk Mc's - "Freestyler" на русском

Женщина, которая помогла своей второй половинке разбогатеть

Что вы бы ещё запретили в нашей стране?

Максимально честный ответ