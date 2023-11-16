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Сколько должен зарабатывать мужчина?

Сколько должен зарабатывать мужчина?

Автор:
16 ноября 2023 09:04
Метки: Видео   Девушка   Спорт   заработок   мнение   опрос   
1758
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1

Девушка решила узнать мнение людей о том, сколько должен зарабатывать мужчина. Тренировавшаяся в зале незнакомка удивила её своим ответом на спорный вопрос.

Честный и искренний ответ.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Спорт   заработок   мнение   опрос   
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15  комментариев
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16k
Kostick 47 минут назад
красотка! от души желаю ей найти своего парня)))
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1k
Робот ник-балда Минуту назад
Сделала бы сабы по слогам или по одной букве
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6k
Wadim 5 минут назад
Пока тупые шкуры проводят тупые опросы - Средняя Азия активно размножается, не принимая участия в опросах.
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7k
perekrestok 7 минут назад
Честно говоря ожидал немного другого завершения разговора. Сначала говорит что неважно есть деньги или нет. А потом на вопрос какой должен быть мужик отвечает БОГАТЫМ.
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519
Konstantin Lebedev 8 минут назад
Ах, дорогая, жениха тебе хорошего!
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kolobok263 24 минуты назад
а если серьезно, то у баб это проблема сейчас, если такие мысли в башке живут. таже проституция, но не любовь
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1k
kolobok263 Полчаса назад
у той овцы, которая спрашивает, другой ценник в мозгах....
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6k
livaneth 37 минут назад
Накачанная в спорт-зале стоит дороже силиконовой.
Потому, что силикон можно вставить в кого угодно а тут сила воли нужна.
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24k
SolomonA 59 минут назад
Нуда, такой, конечно, нужен только бесстрашный...
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