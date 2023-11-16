1758
1
1
Девушка решила узнать мнение людей о том, сколько должен зарабатывать мужчина. Тренировавшаяся в зале незнакомка удивила её своим ответом на спорный вопрос.
Честный и искренний ответ.
Источник:
Ссылки по теме:
- Умей проигрывать красиво
- Милая и скромная девушка желает познакомиться
- Максимально честный ответ
- Любительница парашютного спорта развлекается в небе
- Очаровательная болельщица прославилась благодаря умению пить пиво залпом
Новости партнёров
реклама
Потому, что силикон можно вставить в кого угодно а тут сила воли нужна.
P.S. Но на вкус и цвет все фломастеры разные...