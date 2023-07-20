FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7462 поста • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Первоуральске мужчина украл из офиса управляющей компании портрет Владимира Путина

В Первоуральске мужчина украл из офиса управляющей компании портрет Владимира Путина

Автор:
20 июля 2023 07:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владимир Путин   Путин   Россия   кража   портрет   
821
1
1

Камера наблюдения, установленная в офисе управляющей компании в Первоуральске, запечатлела необычную кражу. Неизвестному мужчине зачем-то понадобился портрет Владимира Путина на стене. Другие предметы в помещении похитителя не заинтересовали.

Зачем мужчине понадобился портрет президента РФ — остаётся неясным. Коммунальщики не стали обращаться в полицию. Они надеются, что неизвестный вернёт вещь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Владимир Путин   Путин   Россия   кража   портрет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
мистер питкин 50 секунд назад
зачем ему портрет моли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones 14 минут назад
Самогонщика поймали,
Был в милиции скандал,
Как судить его не знали,
Он из брани сахар гнал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones 17 минут назад
Вот что теперь с ним делать? Вроде бы судить надо, а с другой стороны наградить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
alertol 19 минут назад
приворожить хочет, знахарка сказала что надо фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956779



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вопрос дня

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Россия#новости#подборка#Еда#удивительно#фильм#ДТП
#интересное#Прикол#люди#дети#Китай#природа#кино#Москва#машина#позитив
#в мире#Юмор#факты#забавно#Ynews#история#милота#драка#магазин#США
Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Первый серийный Cybertruck сошёл с конвейера Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться