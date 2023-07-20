В Первоуральске мужчина украл из офиса управляющей компании портрет Владимира Путина

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Камера наблюдения, установленная в офисе управляющей компании в Первоуральске, запечатлела необычную кражу. Неизвестному мужчине зачем-то понадобился портрет Владимира Путина на стене. Другие предметы в помещении похитителя не заинтересовали.
Зачем мужчине понадобился портрет президента РФ — остаётся неясным. Коммунальщики не стали обращаться в полицию. Они надеются, что неизвестный вернёт вещь.
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