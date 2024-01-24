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Мужчина защитил кошку от агрессивного пса

Мужчина защитил кошку от агрессивного пса

Автор:
24 января 2024 10:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   кошка   повезло   собака   
960
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Пёс увидел кошку и устремился в её сторону явно с недобрыми намерениями. Однако планам агрессивного животного помешал мужчина.

Как нельзя вовремя появившийся мужчина взял кошку на руки и не позволил псу напасть на неё.

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Метки: Видео   в мире   животные   кошка   повезло   собака   
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10  комментариев
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59k
dima423 Час назад
Жаль не пристрелил...
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6k
pinbalist Минуту назад
Люблю собак, но тут пинок очень в тему. А если ещё "хозяину" прописать - вообще загляденье было бы.
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24k
sanchesS80 2 минуты назад
Пинок таки зачетный вышел.
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5k
Харон 18 минут назад
А мог бы и пристрелить...
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6k
Babangdida 18 минут назад
Гражданский короткоствол на защите котиков!
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28k
Lehoia 59 минут назад
Жалко, что не разнес череп этому исчадью ада.
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5k
Наталья Час назад
Ну что вы, он просто поиграть хотел...
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