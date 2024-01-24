Мужчина защитил кошку от агрессивного пса

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Пёс увидел кошку и устремился в её сторону явно с недобрыми намерениями. Однако планам агрессивного животного помешал мужчина.
Как нельзя вовремя появившийся мужчина взял кошку на руки и не позволил псу напасть на неё.
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