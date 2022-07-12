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Парень успел поймать выпавшую из окна собаку

Парень успел поймать выпавшую из окна собаку

Автор:
12 июля 2022 10:13
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   люди   повезло   собака   спасение   
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Молодой человек оказался в нужное время в нужном месте и смог спасти собаку. Парень вовремя среагировал и поймал животное, выпавшее из окна.
В нужное время в нужном месте. Камера наблюдения запечатлела момент спасения.

Источник:

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Метки: в мире   видео   добро   животные   люди   повезло   собака   спасение   
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1  комментарий
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Дмитрий 22 минуты назад
У парня хорошая реакция и боковой обзор.. наверное, дети есть))) В любом случае, молодец!
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