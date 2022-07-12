Парень успел поймать выпавшую из окна собаку

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Молодой человек оказался в нужное время в нужном месте и смог спасти собаку. Парень вовремя среагировал и поймал животное, выпавшее из окна.
В нужное время в нужном месте. Камера наблюдения запечатлела момент спасения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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