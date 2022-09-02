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Полицейский спас собаку от мучительной смерти

Полицейский спас собаку от мучительной смерти

Автор:
02 сентября 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Израиль   в мире   видео   животные   повезло   полицейский   собака   спасение   
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В городе Беэр-Шева полицейский спас собаку, за которой недостаточно хорошо следил хозяин. Животное выбежало из лифта вместе со стражем правопорядка и остановилось. Кабина пришла в движение и питомца потянуло вверх. К счастью, полицейский не успел далеко уйти.
Мужчина моментально сориентировался и подбежал к собаке. Он порвал ошейник и спас жизнь животному.

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Метки: Израиль   в мире   видео   животные   повезло   полицейский   собака   спасение   
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2  комментария
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pinbalist Полчаса назад
Оказался в нужное время в нужном месте и не растерялся, молодец. А хозяин - олень невнимательный.
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