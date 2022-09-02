Полицейский спас собаку от мучительной смерти

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В городе Беэр-Шева полицейский спас собаку, за которой недостаточно хорошо следил хозяин. Животное выбежало из лифта вместе со стражем правопорядка и остановилось. Кабина пришла в движение и питомца потянуло вверх. К счастью, полицейский не успел далеко уйти.
Мужчина моментально сориентировался и подбежал к собаке. Он порвал ошейник и спас жизнь животному.
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