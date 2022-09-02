Полицейский спас собаку от мучительной смерти

В городе Беэр-Шева полицейский спас собаку, за которой недостаточно хорошо следил хозяин. Животное выбежало из лифта вместе со стражем правопорядка и остановилось. Кабина пришла в движение и питомца потянуло вверх. К счастью, полицейский не успел далеко уйти.

0

Мужчина моментально сориентировался и подбежал к собаке. Он порвал ошейник и спас жизнь животному.