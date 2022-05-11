Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса

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На камеру наблюдения попало неожиданное происшествие. Девушка разговаривала с мужчиной на улице, как вдруг услышала странные звуки сверху. Подняв голову она увидела пса, пытающегося вылезти из окна.
Беды удалось избежать благодаря отличной реакции девушки. Героиня ролика протянула руки и спасла пушистого любителя острых ощущений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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