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Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса

Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса

Автор:
11 мая 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Жизнь   в мире   видео   добро   животные   повезло   пёс   собака   спасение   
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На камеру наблюдения попало неожиданное происшествие. Девушка разговаривала с мужчиной на улице, как вдруг услышала странные звуки сверху. Подняв голову она увидела пса, пытающегося вылезти из окна.
Беды удалось избежать благодаря отличной реакции девушки. Героиня ролика протянула руки и спасла пушистого любителя острых ощущений.

Источник:

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Метки: Девушка   Жизнь   в мире   видео   добро   животные   повезло   пёс   собака   спасение   
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