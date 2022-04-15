Спасение пса из смертельной ловушки

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Неравнодушные люди пришли на помощь попавшему в беду псу. Хороший мальчик оказался в смертельной ловушке и не мог выбраться из неё самостоятельно.
Люди с большой буквы «Л»!
Источник:
АНТИФИШКИ
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На одной интернет площадке выложили пост, как молодая пара спасает в лесу израненного пса, привязанного к дереву. В комментариях их все хвалили, желали здоровья и так далее. Но потом вскрылась страшная тайна. Оказывается, эта парочка не в первый раз делает подобные "спасения". Случайным образом выяснилось, что они сами привязали собаку к дереву, нанесли ей увечья, а потом типа спасли.
В своей личной жизни я несколько раз спасал жизнь животным, но никогда даже в мыслях не было нафоткать и наделать видео помирающего животного. Даже времени не было на всю эту фигню, надо было сразу помогать. В крайнем случае всё это сделать потом, когда уже спасли, и животное уже живёт дома и счастливо.
спасение псины-дело хорошее
но даже для эстонцев этот случай является баяном...