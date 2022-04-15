FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11953 поста • 1306 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Спасение пса из смертельной ловушки

Спасение пса из смертельной ловушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 10:01
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   повезло   собака   спасение   
1512
1
1
Неравнодушные люди пришли на помощь попавшему в беду псу. Хороший мальчик оказался в смертельной ловушке и не мог выбраться из неё самостоятельно.
Люди с большой буквы «Л»!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   добро   животные   повезло   собака   спасение   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
сеньор Леонсио Час назад
Собаки вечно любят во всякое говно лезть. У нас собака на работе в какой то параше так вывозилась,что в помещение было невозможно заходить(пустили из жалости). Пытались её отмыть,она вырвалась и убежала мокрая,и словила воспаление лёгких. Вылечили,она выбежала на дорогу и её сбила машина,собрали денег ей на операцию. Потом нашли ей хозяина,и дальше её история покрыта мраком,надеюсь жива здорова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
269
Brosh 11 минут назад
В соседнем городе была одна резонансная история.
На одной интернет площадке выложили пост, как молодая пара спасает в лесу израненного пса, привязанного к дереву. В комментариях их все хвалили, желали здоровья и так далее. Но потом вскрылась страшная тайна. Оказывается, эта парочка не в первый раз делает подобные "спасения". Случайным образом выяснилось, что они сами привязали собаку к дереву, нанесли ей увечья, а потом типа спасли.
В своей личной жизни я несколько раз спасал жизнь животным, но никогда даже в мыслях не было нафоткать и наделать видео помирающего животного. Даже времени не было на всю эту фигню, надо было сразу помогать. В крайнем случае всё это сделать потом, когда уже спасли, и животное уже живёт дома и счастливо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Linuksoid 49 минут назад
Сначала создаём проблемы животным, а потом героически их спасаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer Час назад
живи пёсик!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Aleksandr Час назад
"новости" уже больше года
спасение псины-дело хорошее
но даже для эстонцев этот случай является баяном...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
45k
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

731522



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
2
26
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России
1
459
"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России
"Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос
"Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#люди#мир#подборка#комментарии#США#Россия#кино#Реакция
#прикол#интересно#факты#интересное#забавно#коты#фотографии#фейл#Приколы#природа
#животные#Ватермарк#в мире#история#Еда#СССР#собака#дети#Разное#неудача
"Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос "Поехали!" - как отметили 61-годовщину полета человека в космос Cпасение собаки, увязшей в грязи Cпасение собаки, увязшей в грязи Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца Спасения пса из ледяной воды Спасения пса из ледяной воды Благодаря собаке овдовевший мужчина не грустит и вновь радуется жизни Благодаря собаке овдовевший мужчина не грустит и вновь радуется жизни

На что жалуетесь?

Вернуться