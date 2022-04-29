Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами

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В американском городе Апопка семейная пара подверглась нападению чёрного медведя барибала. Супруги вышли на вечернюю прогулку со своей собакой, как вдруг заметили хищника, который искал пропитание. Медведь начал стремительно приближаться, а затем погнался за ними.
К счастью, они не успели далеко уйти от жилища. Супружеская пара успела забежать в дом и заперли дверь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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взяли бы балалайку на прогулку, отбились бы, или сыграли бы, а медведь станцевал.
я всегда так делаю, даже когда ядерный реактор обслуживаю или за водкой в соседний город иду.