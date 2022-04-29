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Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами

Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами

Автор:
29 апреля 2022 12:34
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   животные   люди   медведь   повезло   собака   
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В американском городе Апопка семейная пара подверглась нападению чёрного медведя барибала. Супруги вышли на вечернюю прогулку со своей собакой, как вдруг заметили хищника, который искал пропитание. Медведь начал стремительно приближаться, а затем погнался за ними.
К счастью, они не успели далеко уйти от жилища. Супружеская пара успела забежать в дом и заперли дверь.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   животные   люди   медведь   повезло   собака   
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5  комментариев
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590
Дмитрий 2 часа назад
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13k
Сергей 22 минуты назад
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19k
Anna 47 минут назад
а сами говорят, что в России медведи по улицам ходят.
взяли бы балалайку на прогулку, отбились бы, или сыграли бы, а медведь станцевал.
я всегда так делаю, даже когда ядерный реактор обслуживаю или за водкой в соседний город иду.
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902
banzai Час назад
А , напишут, что медведь был русским!!!
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785
Антон 2 часа назад
Нормально так кирпичей наваляли.
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