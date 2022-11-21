Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса

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Любопытный пёс стал объектом нападения со стороны кошки. Хищница не потерпела чужака на своей территории и атаковала домашнего питомца.
Страшнее кошки зверя нет
Разъярённое животное, скорее всего, защищало своё потомство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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