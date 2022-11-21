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Сообщество Без кота и жизнь не та 1450 постов • 449 подписчиков подписаться
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Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса

Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса

Автор:
21 ноября 2022 10:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   кошка   нападение   пёс   собака   
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Любопытный пёс стал объектом нападения со стороны кошки. Хищница не потерпела чужака на своей территории и атаковала домашнего питомца.

Страшнее кошки зверя нет

Разъярённое животное, скорее всего, защищало своё потомство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   кошка   нападение   пёс   собака   
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3  комментария
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1k
Faithless 50 минут назад
Ууууу, тварь двуногая, напал вместе со своей блохастой жертвой эстетической селекции на бедного уличного котеньку!
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8k
Борис Карабанов 16 минут назад
Страшнее кошки зверя нет!
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12k
котегRUS 37 минут назад
Эволюция шагает семимильными шагами!
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