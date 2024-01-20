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Шайтан-машина. В Москве презентовали "самый бесполезный в мире дрон"

Шайтан-машина. В Москве презентовали "самый бесполезный в мире дрон"

Автор:
20 января 2024 21:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   бесполезный   выставка   дрон   инженеры   шайтан-машина   
1963
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К новостям о прорывах в области инженерных технологий. Самый бесполезный дрон для военных смастерили и торжественно представили на выставке в Москве. Но брать его никто не хочет, - пишет MASH.

Здоровенная неповоротливая бандура, в скотче и стяжках-валерах, со встроенным креслом для пилота весит 50 кг. и может набирать скорость15 км.ч.

Поднимается пилотник на невероятные полтора метра и без человека внутри пролетит аж 12 км. С человеком — не больше 3 км., - сообщает Mash.

Разрабы планировали поставки дронов на СВО, но желающих убиться на этом "чуде инженерной мысли" пока не нашлось, поэтому дрон удалось установить только на выставке в Москве.

Говорят, на выставке к машине уже прилепилось прозвище "шайтан-машина".

Первое место в списке неперспективных научных технологий!

Источник:

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Метки: Москва   бесполезный   выставка   дрон   инженеры   шайтан-машина   
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18  комментариев
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90k
Доктор Джонс 3 часа назад
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11k
Владимир 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Евгений Д Полчаса назад
На фиг она на СВО ???
Эту бандуру собьет любой из оружия
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4k
Anners 54 минуты назад
"Разрабы планировали поставки дронов на СВО" - а не 3,14здишь ли ты, чудачок?
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4k
Anners 58 минут назад
Клякса, а отчего нужно верить словам непонятного машки из телеги?

Давай-ка поподробнее об изделии.

Может, это для лесных обходчиков каких-нибудь?

Или для эвакуации травмированного из труднодоступного места?
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1k
Flint Час назад
Это чисто геймерский стул с пропеллером - за пивом летать.
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24k
Валерий Час назад
Понятно чей пост. Автор посты тцкашников обходит в маске деда, или в чулках и в женском платье?
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−5
Babai 2 часа назад
Стна дблв, птн хйо
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109
Stalker 2 часа назад
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54k
Войнов 2 часа назад
На любых выставках часто показывают пилотные проекты и идеи. Это не значит, что они пойдут в серию. А будут долго разрабатываться и доводиться. Но либероугано обязательно должно поплеваться желчью, без этого оно ни спасть, ни кушать не сможет.
Маш это вообще либеропомойка.
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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19k
Обыватель 3 часа назад
Почему все либеродриллы пишут от имени какого то народа ?
@В народе к машине как-то легко прилепилось прозвище "шайтан-машина".@
В каком именно народе прозвали ? Если его только презентовали ?
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4k
Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Кроме кусочка видео и глумливых комментариев автора не нашёл информации о производителе и заявленных характеристиках, насколько они соответствуют тому, что тут написано.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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