Шайтан-машина. В Москве презентовали "самый бесполезный в мире дрон"

Здоровенная неповоротливая бандура, в скотче и стяжках-валерах, со встроенным креслом для пилота весит 50 кг. и может набирать скорость15 км.ч.

Поднимается пилотник на невероятные полтора метра и без человека внутри пролетит аж 12 км. С человеком — не больше 3 км., - сообщает Mash.