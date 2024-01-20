Шайтан-машина. В Москве презентовали "самый бесполезный в мире дрон"

К новостям о прорывах в области инженерных технологий. Самый бесполезный дрон для военных смастерили и торжественно представили на выставке в Москве. Но брать его никто не хочет, - пишет MASH.
Здоровенная неповоротливая бандура, в скотче и стяжках-валерах, со встроенным креслом для пилота весит 50 кг. и может набирать скорость15 км.ч.
Поднимается пилотник на невероятные полтора метра и без человека внутри пролетит аж 12 км. С человеком — не больше 3 км., - сообщает Mash.
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Разрабы планировали поставки дронов на СВО, но желающих убиться на этом "чуде инженерной мысли" пока не нашлось, поэтому дрон удалось установить только на выставке в Москве.
Говорят, на выставке к машине уже прилепилось прозвище "шайтан-машина".
Первое место в списке неперспективных научных технологий!
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Эту бандуру собьет любой из оружия
Давай-ка поподробнее об изделии.
Может, это для лесных обходчиков каких-нибудь?
Или для эвакуации травмированного из труднодоступного места?
Хотя на видео заметна табличка с описанием.
Это может быть агрегат для вполне себе мирных диагностических осмотров, или для преодоления болот и прочего.
Будут весьма востребованы при обслуживании трубопроводов, например.
И высота и скорость как раз идеальны.
Говновброс короче, пока ТТХ не предъявлены.
Маш это вообще либеропомойка.
@В народе к машине как-то легко прилепилось прозвище "шайтан-машина".@
В каком именно народе прозвали ? Если его только презентовали ?