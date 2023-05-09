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Дополнительную безопасность парада Победы в Москве обеспечивали снайперы на крышах

Дополнительную безопасность парада Победы в Москве обеспечивали снайперы на крышах

Автор:
09 мая 2023 12:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Оружие   Парад Победы   Снайпер   безопасность   дрон   защита   мера   мероприятие   столица   
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В столице прошёл парад, посвящённый Дню Победы. И за 47-минутным мероприятием, в котором приняла участие наземная военная техника, пристально следили не только журналисты, но и снайперы.

Подтверждающие фото появились на нескольких московских телеграм-каналах.

Кадры наглядно демонстрируют, что власти предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов.

Помимо снайперов журналисты заметили и представителей силовых структур, вооружённых «дронобоями».

Практика, в общем-то, обычная. Но при этом нельзя исключать двоякое чувство у зрителей, заметивших их присутствие. Ведь очень неуютно ощущать себя не только в объективе камеры, но и в прицеле винтовки.

В других городах страны, к примеру, Новокузнецке, на крышах тоже были замечены снайперы.



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Метки: Москва   Оружие   Парад Победы   Снайпер   безопасность   дрон   защита   мера   мероприятие   столица   
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18  комментариев
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3k
kca-opa 2 часа назад
Снайперы ФСО всегда там стоят, возможно сейчас их просто специально показали, или усилили ССО, уж по периметру стены, особенно на въездах круглосуточно и круглогодично
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1k
Alexandr 7 минут назад
А что за пушки у них?
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5k
Babangdida 9 минут назад
Снайперы ещё при Горбачёве были.
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1k
SmartCat101 18 минут назад
конечно! так было с царских времен ! вы думали президент такой великой страны будет без охраны?
или вы думаете где-то обходится без снайперов?
выход папы на балкон?
выступление президента?
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30k
albedo 21 минуту назад
Самое главное что свидомые праздник не испортили.
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18k
Bill Полчаса назад
Автор вчера родился что ли?
Я в первый раз снайперов на крыше заметил еще где-то в 80-х
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37k
Александр 42 минуты назад
Это чтобы свинорылые не пырхались в агонии....
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1k
niva_alex 46 минут назад
А что в этом такого? Безопасность никто не отменял. Любой американский президент выступает за бронированным стеклом. Так что это всё есть всегда. Не надо передёргивать.
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5k
Unda 48 минут назад
не мы такие,жизнь такая... (с)
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3k
kleyman 52 минуты назад
А в чем тут что-то удивительное? Снайперы всегда были и все про них знали. Там вообще-то главы стран присутствуют, а не только приглашенные ветераны и простой народ. Только непонятно для чего их вот так открыто показали.
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5k
Рыжая борода 54 минуты назад
"Практика, в общем-то, обычная."

Не прост о обычная, а для мероприятий с участием первого лица - обязательная.
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1k
Мария Коненкова Час назад
Ведь очень неуютно ощущать себя не только в объективе камеры, но и в прицеле винтовки.
=====
Кому неуютно? Автору, потенциальным т.ерро.ристам, теоретически там оказавшимся, да психически нестабильным. Нормальному человеку совершенно понятно, что конкретно его никто под прицелом не держит, поэтому он не чувствует себя неуютно. Наоборот, видя такое количество специально обученных людей, охраняющих безопасность людей на Красной площади, в т. ч. зрителей, нормальный человек будет чувствовать себя уютно и защищённо.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
Автор дебил и сучий потрох.....народ видя что его охраняют не будет себя чувствовать неуютно....только мрази либерастные и хохляцкие этим недовольны
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Снайперские группы много лет присутствуют на всех массовых официальных меропрриятиях, проводимых с участием первых лиц государства.
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