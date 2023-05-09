Дополнительную безопасность парада Победы в Москве обеспечивали снайперы на крышах

В столице прошёл парад, посвящённый Дню Победы. И за 47-минутным мероприятием, в котором приняла участие наземная военная техника, пристально следили не только журналисты, но и снайперы.
Подтверждающие фото появились на нескольких московских телеграм-каналах.
Кадры наглядно демонстрируют, что власти предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов.
Помимо снайперов журналисты заметили и представителей силовых структур, вооружённых «дронобоями».
Практика, в общем-то, обычная. Но при этом нельзя исключать двоякое чувство у зрителей, заметивших их присутствие. Ведь очень неуютно ощущать себя не только в объективе камеры, но и в прицеле винтовки.
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или вы думаете где-то обходится без снайперов?
выход папы на балкон?
выступление президента?
Я в первый раз снайперов на крыше заметил еще где-то в 80-х
Не прост о обычная, а для мероприятий с участием первого лица - обязательная.
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Кому неуютно? Автору, потенциальным т.ерро.ристам, теоретически там оказавшимся, да психически нестабильным. Нормальному человеку совершенно понятно, что конкретно его никто под прицелом не держит, поэтому он не чувствует себя неуютно. Наоборот, видя такое количество специально обученных людей, охраняющих безопасность людей на Красной площади, в т. ч. зрителей, нормальный человек будет чувствовать себя уютно и защищённо.