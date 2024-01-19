Российские таможенники обнаружили в посылке флейту из человеческой кости

Посылку с необычным и жутким предметом перехватили почтовые таможенники в Москве. В посылке, которая должна была отправиться в Германию, сотрудники ФТС России обнаружили ритуальную буддийскую флейту из бедренной кости человека и с чехлом из человеческой кожи.





"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости... Необычная находка была выявлена с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки таможенники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом", — сообщает ФТС России.