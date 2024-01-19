Российские таможенники обнаружили в посылке флейту из человеческой кости

А чехол к музыкальному инструменту выполнен из человеческой кожи.
Посылку с необычным и жутким предметом перехватили почтовые таможенники в Москве. В посылке, которая должна была отправиться в Германию, сотрудники ФТС России обнаружили ритуальную буддийскую флейту из бедренной кости человека и с чехлом из человеческой кожи.
"Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости... Необычная находка была выявлена с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра из посылки таможенники достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом", — сообщает ФТС России.
Бандероль направлялась в город Нюртинген, и отправитель в сопутствующих документах написал, что внутри находится музыкальный инструмент, но, конечно, не уточнил, из каких материалов он выполнен.
Экспертиза установила, что изделие изготовили недавно и культурной ценности оно не представляет. В ФТС России не уточнили, что послужило причиной для изъятия ритуального атрибута. Очевидно, решили перестраховаться. Флейту передали МВД для экспертизы.
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