Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве

Вчера по соцсетям разлетелось несколько фотографий из Хамовников и Арбата, на которых были запечатлены темнокожие женщины с крайне непривычным для них занятием — разгребанием снега лопатами. Сначала люди предположили, что это первые из 10 тысяч работников из Кении, которых на днях пригласили в Россию. Однако позже выяснилось, что спасать москвичей от навалившихся снегопадов вызвались гражданки Кубы.

После жалоб в комментариях под завирусившимися снимками на нехватку дворников, в префектуре ЦАО ответили, что сотрудников у них хватает — штат ГБУ "Жилищник", в чьи безрукавки были одеты кубинки, укомплектован на 100% (там трудятся 17 тыс. человек). Однако когда штатные дворники не справляются приходится искать добровольцев на стороне.