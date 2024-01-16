Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве

Как выяснилось позднее, девушки с острова Свободы вызвались помогать москвичам добровольно.
Вчера по соцсетям разлетелось несколько фотографий из Хамовников и Арбата, на которых были запечатлены темнокожие женщины с крайне непривычным для них занятием — разгребанием снега лопатами. Сначала люди предположили, что это первые из 10 тысяч работников из Кении, которых на днях пригласили в Россию. Однако позже выяснилось, что спасать москвичей от навалившихся снегопадов вызвались гражданки Кубы.
После жалоб в комментариях под завирусившимися снимками на нехватку дворников, в префектуре ЦАО ответили, что сотрудников у них хватает — штат ГБУ "Жилищник", в чьи безрукавки были одеты кубинки, укомплектован на 100% (там трудятся 17 тыс. человек). Однако когда штатные дворники не справляются приходится искать добровольцев на стороне.
"Однако во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы. Среди желающих принять участие в уборке снега на добровольной возмездной основе очень часто есть студенты, в том числе и кубинцы, которые обеспечиваются необходимым инвентарем и спецодеждой", — пояснили в префектуре ЦАО.
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Может пора уже квоты вводить для ввозимых и прекратить гражданство раздавать на лево и направо.