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Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве

Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве

Автор:
16 января 2024 19:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   дворники   кубинки   подработка   снегопад   студенты   фото   
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Как выяснилось позднее, девушки с острова Свободы вызвались помогать москвичам добровольно.

Вчера по соцсетям разлетелось несколько фотографий из Хамовников и Арбата, на которых были запечатлены темнокожие женщины с крайне непривычным для них занятием — разгребанием снега лопатами. Сначала люди предположили, что это первые из 10 тысяч работников из Кении, которых на днях пригласили в Россию. Однако позже выяснилось, что спасать москвичей от навалившихся снегопадов вызвались гражданки Кубы.


После жалоб в комментариях под завирусившимися снимками на нехватку дворников, в префектуре ЦАО ответили, что сотрудников у них хватает — штат ГБУ "Жилищник", в чьи безрукавки были одеты кубинки, укомплектован на 100% (там трудятся 17 тыс. человек). Однако когда штатные дворники не справляются приходится искать добровольцев на стороне.


"Однако во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы. Среди желающих принять участие в уборке снега на добровольной возмездной основе очень часто есть студенты, в том числе и кубинцы, которые обеспечиваются необходимым инвентарем и спецодеждой", — пояснили в префектуре ЦАО.

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Метки: Москва   дворники   кубинки   подработка   снегопад   студенты   фото   
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11  комментариев
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1k
... Час назад
Вивале куба!!! Остров свободы!!! Можно только порадоваться, что дочери вольного народа даже на чужбине способны на то на что не способны " нужные специалисты ".
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4k
просто Дмитрий 23 минуты назад
RESPECT & UVAŽUHA
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3k
Ежик Полчаса назад
Молодцы)))
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31
Рома Полчаса назад
Куба либра !!!
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3k
Дмитрий Час назад
Где-же все эти "ценные иностранные специалисты" из чуркестанов которых так нахваливает и завозит сюда вагонами гос-во и бизнес? Которые орут что еслиб не они, то некому чистить снег и вывозить мусор, как вижу улемжоны ток в такси и курьеры и общепите хотят, мусор вывозят Россияне как оказалось, снег уберают когда самый швах был тоже далеко не улемжоны, а вполне себе славяне на бобкэтах...
Может пора уже квоты вводить для ввозимых и прекратить гражданство раздавать на лево и направо.
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216
Йож ДонеццкиЙ Час назад
Я сначала подумал что опять Дацик девушек древней профессии наказывает
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