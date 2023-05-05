В Москве можно беспрепятственно купить дрон, который "нельзя запускать"

Запрет на использование беспилотников частными лицами и команиями уже ввели около 50 российских регионов, включая Москву, где два дрона пытались нанести удар по Кремлю. Тем не менее, несмотря на запрет, оборудование беспрепятственно продается. Значит, это кому-нибудь нужно? Ответить на этот вопрос попыталось издание МК.
Сколько продлится "особый режим" неизвестно, но ожидаемо, что его не отменят, пока атаки и диверсии при помощи беспилотников остаются реальной угрозой. А значит, в ближайшие месяцы возможно разве что ужесточение, но никак не облегчение правил использования дронов, коптеров и прочих беспилотных летательных аппаратов. Кому нужны дроны в такой ситуации и чего ожидают продавцы беспилотников от будущего, попытался выяснить «МК».
На ведущих маркетплейсах сегодня абсолютно легально можно приобрести любой из широко представленного ассортимента коптеров по мало изменившимся с начала 2023 года ценам — так, одна из самых ходовых моделей в стандартной конфигурации стоит около 200 тысяч рублей, в более продвинутой версии на 100 тысяч рублей больше. Имеются в продаже и аксессуары, и запчасти для дронов.
Как сообщил «МК» один из продавцов пункта продаж специализированного интернет-магазина, закрываться они не собираются и вообще, мало что изменилось: в день точку посещают несколько десятков человек, покупки совершают обычно от 5 до 20 человек в день. Есть те, кто приобретает один аксессуар или, скажем, комплект запасных лопастей, но попадаются и почти оптовые покупатели.
Главные покупатели — волонтеры, доставляющие средства в зону СВО, — делится собеседник «МК». — Коптер — штука, в общем-то, одноразовая, теряющаяся и часто ломающаяся.
Военные их постоянно ремонтируют прямо там, в полевых условиях, — поэтому приезжают ребята с заказом сразу на несколько десятков лопастей, много запасных двигателей и так далее. Ходовой товар — аккумуляторы, особенно зимой их много брали, потому что от интенсивной работы они деградируют.
Об ограничении оборота коптеров, по словам продавца, они не слышали — если не считать возникающих периодически затруднений с оформлением ввоза такого оборудования.
Запрет на гражданский оборот беспилотников, по образцу боевого огнестрельного оружия, может привести к большим трудностям со снабжением войск по волонтерской линии, считают эксперты.
Что касается собственного производства, то потери от запрета на использование дронов в регионах России могут составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, переживает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.
Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга, — например, на строительных площадках или в сельском хозяйстве.
Если запрет продлится до конца года, то только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге отрасль потеряет до 1,5 млрд руб., пишет издание. Еще более 10 млрд руб. потерь придутся на нестоличные регионы.
Источник:
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В Питере ещё хуже. Там крем от загара продается.
И раньше были запрещены полеты. Даже статьи закона выработаны. https://profpv.ru/zakon-o-bespilotnikah-v-rf-nuzhno-li-reg/https://profpv.ru/zakon-o-bespilotnikah-v-rf-nuzhno-li-reg/
Даже карты полетов придумали. https://map.avtm.center/https://map.avtm.center/
Но у нас мало кто внимания обращает. Как всегда впрочем.
Другое дело, сейчас в Москве, да и в других крупных городах включили РЭБы, подавляющие позиционирование. так что летайте в полях, где нет людей. И низенько, не выше 50 метров и только в визуальном режиме.
Да и какие трудности со снабжением?
"...Запрет на гражданский оборот беспилотников, по образцу боевого огнестрельного оружия, может привести к большим трудностям со снабжением войск по волонтерской линии, считают эксперты..."
А определение личности и вовсе бред. Регистрироваться для управления через госуслуги?
Запретить! Просто потому что какого-то больного глупого человека всё уже порядком достало!
они над городом - по минимуму, кстати
только "на заходе"
у официальных геодезистов проблем с разрешениями не бывает