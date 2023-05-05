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В Москве можно беспрепятственно купить дрон, который "нельзя запускать"

В Москве можно беспрепятственно купить дрон, который "нельзя запускать"

Автор:
05 мая 2023 10:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Беспилотник   Москва   бпла   дрон   запрет   продажи   
1464
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Запрет на использование беспилотников частными лицами и команиями уже ввели около 50 российских регионов, включая Москву, где два дрона пытались нанести удар по Кремлю. Тем не менее, несмотря на запрет, оборудование беспрепятственно продается. Значит, это кому-нибудь нужно? Ответить на этот вопрос попыталось издание МК.

Сколько продлится "особый режим" неизвестно, но ожидаемо, что его не отменят, пока атаки и диверсии при помощи беспилотников остаются реальной угрозой. А значит, в ближайшие месяцы возможно разве что ужесточение, но никак не облегчение правил использования дронов, коптеров и прочих беспилотных летательных аппаратов. Кому нужны дроны в такой ситуации и чего ожидают продавцы беспилотников от будущего, попытался выяснить «МК».

На ведущих маркетплейсах сегодня абсолютно легально можно приобрести любой из широко представленного ассортимента коптеров по мало изменившимся с начала 2023 года ценам — так, одна из самых ходовых моделей в стандартной конфигурации стоит около 200 тысяч рублей, в более продвинутой версии на 100 тысяч рублей больше. Имеются в продаже и аксессуары, и запчасти для дронов.

Как сообщил «МК» один из продавцов пункта продаж специализированного интернет-магазина, закрываться они не собираются и вообще, мало что изменилось: в день точку посещают несколько десятков человек, покупки совершают обычно от 5 до 20 человек в день. Есть те, кто приобретает один аксессуар или, скажем, комплект запасных лопастей, но попадаются и почти оптовые покупатели.

Главные покупатели — волонтеры, доставляющие средства в зону СВО, — делится собеседник «МК». — Коптер — штука, в общем-то, одноразовая, теряющаяся и часто ломающаяся.

Военные их постоянно ремонтируют прямо там, в полевых условиях, — поэтому приезжают ребята с заказом сразу на несколько десятков лопастей, много запасных двигателей и так далее. Ходовой товар — аккумуляторы, особенно зимой их много брали, потому что от интенсивной работы они деградируют.

Об ограничении оборота коптеров, по словам продавца, они не слышали — если не считать возникающих периодически затруднений с оформлением ввоза такого оборудования.

Запрет на гражданский оборот беспилотников, по образцу боевого огнестрельного оружия, может привести к большим трудностям со снабжением войск по волонтерской линии, считают эксперты.

Что касается собственного производства, то потери от запрета на использование дронов в регионах России могут составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, переживает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга, — например, на строительных площадках или в сельском хозяйстве.

Если запрет продлится до конца года, то только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге отрасль потеряет до 1,5 млрд руб., пишет издание. Еще более 10 млрд руб. потерь придутся на нестоличные регионы.

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Метки: Беспилотник   Москва   бпла   дрон   запрет   продажи   
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15k
banzai7 Час назад
Да много чего в Москве можно купить, что нельзя в ней использовать. Ружье, например.
В Питере ещё хуже. Там крем от загара продается.
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268
устал я от вас 3 минуты назад
Имея разрешение на хранение ношение и применение огнестрельного оружия с оружием вас не пустят погулять по кремлю... Кровавый режЫм? ))) С коптерами такая же история. Опять таки кто и как насчитал потери в этой прости господи отросли в 11,5 миллиардов? Очень я сильно сомневаюсь что годовой оборот по этим игрушкам именно в такой сумме. Да даже если это и так, то потери МАКСИМУМ 2 миллиарда это на налоги и прибыли торгашей, хотя налоги в этой цифре копейки ибо платят их единицы. Раз в сми верещать по этому поводу начали, значит именно на этот вид террора делали ставку хозяева хохлопов. Ибо торгаши поднять волну негодования точно не смогут.
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7k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Ну в Москве и бензопилу купить можно , а вот использовать нельзя )
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
А у нас кто внимания на запреты смотрел?
И раньше были запрещены полеты. Даже статьи закона выработаны. https://profpv.ru/zakon-o-bespilotnikah-v-rf-nuzhno-li-reg/https://profpv.ru/zakon-o-bespilotnikah-v-rf-nuzhno-li-reg/
Даже карты полетов придумали. https://map.avtm.center/https://map.avtm.center/
Но у нас мало кто внимания обращает. Как всегда впрочем.
Другое дело, сейчас в Москве, да и в других крупных городах включили РЭБы, подавляющие позиционирование. так что летайте в полях, где нет людей. И низенько, не выше 50 метров и только в визуальном режиме.
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3k
Trilik Час назад
Так запрет использования или ограничение оборота? Если запрет использования, то продаванам какая разница - "...Главные покупатели волонтеры, доставляющие средства в зону СВО..."
Да и какие трудности со снабжением?

"...Запрет на гражданский оборот беспилотников, по образцу боевого огнестрельного оружия, может привести к большим трудностям со снабжением войск по волонтерской линии, считают эксперты..."
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1k
Жирный бот Час назад
Ну это давно сделать нужно было.. Что любой дрон потенциальное оружие и его сначала сбить, потом разбираться.. Все таки война идет, а совершить подрыв дроном - элементарно..
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8k
Борис Карабанов Час назад
Сразу же возникает логичный вопрос: "и чё мне за это будет?" В смысле, какова будет мера наказания для нарушителей данного запрета. Я так понимаю, будут "шить" что-то, типа, терроризма или около этого?
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12k
Shtoppi Час назад
зато можно прям в коробке поставить в сервант и любоваться
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5k
Babangdida Час назад
Игрушки, хотя и шумные, вполне могут использовать в тёмное время суток. Хрен кого поймаешь... Может стоит создать сеть, которая будет "слушать" WiFi на предмет протоколов управления БПЛА?
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1k
ruslan d 2 часа назад
Да на самом деле , полеты на дронах, как и фото на некоторых улицах в Москве всегда были запрещены или с ограничениями ...
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KlyaksaZ
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