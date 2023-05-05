В Москве можно беспрепятственно купить дрон, который "нельзя запускать"

Главные покупатели — волонтеры, доставляющие средства в зону СВО, — делится собеседник «МК». — Коптер — штука, в общем-то, одноразовая, теряющаяся и часто ломающаяся.

Военные их постоянно ремонтируют прямо там, в полевых условиях, — поэтому приезжают ребята с заказом сразу на несколько десятков лопастей, много запасных двигателей и так далее. Ходовой товар — аккумуляторы, особенно зимой их много брали, потому что от интенсивной работы они деградируют.

Об ограничении оборота коптеров, по словам продавца, они не слышали — если не считать возникающих периодически затруднений с оформлением ввоза такого оборудования.

Запрет на гражданский оборот беспилотников, по образцу боевого огнестрельного оружия, может привести к большим трудностям со снабжением войск по волонтерской линии, считают эксперты.

Что касается собственного производства, то потери от запрета на использование дронов в регионах России могут составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, переживает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга, — например, на строительных площадках или в сельском хозяйстве.

Если запрет продлится до конца года, то только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге отрасль потеряет до 1,5 млрд руб., пишет издание. Еще более 10 млрд руб. потерь придутся на нестоличные регионы.