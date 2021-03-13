В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве

Все дело в том, что мертвецы настоящие, но будучи живыми они сами пожертвовали свои тела науке. Тем не менее, православные активисты считают, что это надругательство над мертвыми, которое способствует разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей...
В Москве на ВДНХ открылась всемирно известная выставка Body Worlds ("Мир тела"), которая вызвала неоднозначную реакцию в правительстве, РПЦ и среди активистов движения "Сорок сороков".
В РПЦ, к примеру, считают, что экспозиция, на которой представлены настоящие человеческие тела, мумифицированные методом полимерной пластинации, не нацелена на образование, а является "эпатажным шоу и шок-контентом".
«Не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые?» - попросил посетителей выставки задать сами себе такой вопрос заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Еще более радикально высказались активисты православного движения "Сорок сороков". Координатор движения Андрей Кормухин заявил, что подобные выставки, где происходит надругательство над умершими, разрушают традиционно-нравственные ценности, и намерен обратиться к мэру Собянину, правоохранительные органы, чтобы впредь подобных экспозиций в России не было. А если это не сработает, то "Сорок сороков" устроят уличные акции протеста.
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал проверить законность экспозиции. По его мнению, выставка может нарушать сразу два российских закона - о защите детей от вредной информации и об основах охраны здоровья.
«Это очень некрасивая история. На искусство и научно-просветительскую деятельность не похоже. Использование тела умершего человека в России при соблюдении ряда условий допускается в медицинских, научных и учебных целях. В противном случае тело умершего подлежит погребению», - заявил Фадеев.
Зато в Госдуме в экспозиции из человеческих тел не увидели ничего плохого. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по науке и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко даже назвал "Мир тела" весьма полезной.
По его мнению, целевая аудитория выставки - студенты-медики и врачи. «По-другому медика не научишь: нужен человеческий труп», - заявил парламентарий, вспомнив, что когда он начинал учиться в его вузе "была острая проблема с трупами".
Онищенко не считает, что выставку нужно закрывать - ведь никто насильно людей на нее не загоняет.
«Всё остальное — это фантазии людей, которые, не вникнув в дело, начинают: «А как же так!», - заключил Геннадий Онищенко.
У выставки, кстати, возрастной ценз - "12+". Но и это не смутило первого зампреда по науке. Онищенко заявил, что в Москве есть медицинские классы в школах, поэтому и школьникам было бы полезно посетить экспозицию.
Создатель выставки Body Worlds - немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс и изобретатель самого современного на сегодняшний день способа мумификации при помощи разработанного им активного пластика. Метод получил название пластинация. Сегодня изобретателю 76 лет. И он уже завещал свое тело для Body Worlds.
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https://knife.media/dead-body-destinations/https://knife.media/dead-body-destinations/
Ритуально, но пля... они больные ублюдки.. ритуал поедания человеческой плоти и пития крови.
https://proza.ru/2017/06/06/1041https://proza.ru/2017/06/06/1041
Христианская каннибалистическая мистика
https://00pm.livejournal.com/2496.htmlhttps://00pm.livejournal.com/2496.html
В данной выставке научного и эстетичного ничего не вижу.
И да, я хирург и атеист.
А вот на это посмотреть было интересно. Только думаю сольются они и никуда не пойдут.
Людишки пресыщенные, не знают чем потешить себя, а на этих идиотах, потирая потные ручонки делают деньги.
На трупах зарабатывать, хотя что с немцев взять. Отдаёт эта выставка мясницкой в концлагере!
Раньше за это вешали и правильно делали!
Так и скажите, конкуренция не понравилась