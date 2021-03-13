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В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве

В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве (8 фото + 2 видео)

Автор:
13 марта 2021 19:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   вднх   выставка   госдума   мнения   рпц   скандал   трупы   
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Все дело в том, что мертвецы настоящие, но будучи живыми они сами пожертвовали свои тела науке. Тем не менее, православные активисты считают, что это надругательство над мертвыми, которое способствует разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей...

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Метки: Москва   вднх   выставка   госдума   мнения   рпц   скандал   трупы   
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"«Не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые?» - попросил посетителей выставки задать сами себе такой вопрос заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."

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1k
Unknown 5 минут назад
Добро пожаловать в темное средневековье со средневековыми "ценностями" и инквизицией всех несогласных с ее "ценностями". А то что "манекены" САМИ ПОЖЕРТВОВАЛИ свои тела ради науки и отлично зная что с ними будет после их смерти - на это можно же начхать, перевернуть смысл выставки и изначальную лооику с ног на голову, приписав "манекенам" то, чего и не было даже отдаленно. Надо растить е*анутое быдло, а не рросвещать же. Всё как в Средневековье...
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9k
Denissg 20 минут назад
У нас была в 19-20, потом из-за вируса приостановили и продлили, не знаю, чем закончилось. Я бы сходил, но надо ехать, а одному скучно на этом празднике жизни. Попутчиков не нашел.
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4k
Владимир Полчаса назад
а РПЦ никто не спрашивал, чего приперлись?
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12k
Dobryi_KOT 42 минуты назад
Я, конечно, не "православный активист", но это не выставка, а трэш какой-то. А студентам-медикам и врачам что - больше негде учиться анатомии? Чушь какая-то.
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130
Andrey Dobryi_KOT 10 минут назад
Ну суть-то в том, что противники сами пришли, ну не ходили бы)
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1k
Unknown Dobryi_KOT 2 минуты назад
А вас никто и не зовет туда насильно. Не хотите - не припирайтесь и учите анатомию по книгам. А тут для тех кто хочет и просветиться, увидеть воочию и нервы пощекотать заодно. Тем более что "экспонаты" при жизни очень четко дали согласие на это и отлично понимали что с ними сделают. Всё ради науки.
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5k
Letar 48 минут назад
Для тех, кто спрашивает, как и куда можно завещать свой труп, есть целая статья, в том числе из 5 вариантов один из этого поста.

https://knife.media/dead-body-destinations/https://knife.media/dead-body-destinations/
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533
X Æ A-12 51 минуту назад
Запретить на всякий случай,и тех и этих.
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9
Кукулькан 53 минуты назад
фильм с муляжами подобных "экспонатов" имел бы ограничение "18+"
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679
likiloki 56 минут назад
В церквях поклоняются "чудотворным" частям тел. Это другое? Выставка мне не импонирует, но РПЦ стоило бы задуматься о чем они говорят и что делают, выставляе свои трупы на своих шоу.
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18k
kamanch likiloki 50 минут назад
У них еще ритуалы есть - они едят плоть и пьют кров.
Ритуально, но пля... они больные ублюдки.. ритуал поедания человеческой плоти и пития крови.
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57k
Опиум для народа kamanch 38 минут назад
Христианство и формы ритуального каннибализма
https://proza.ru/2017/06/06/1041https://proza.ru/2017/06/06/1041
Христианская каннибалистическая мистика
https://00pm.livejournal.com/2496.htmlhttps://00pm.livejournal.com/2496.html
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4k
Tatyana 59 минут назад
Конечно, эта выставка не про науку. Это шоу, эпатаж и вызов пуританству и цензуре с целью заоаботать денег, хайпануть. Я не пойду, но сегодня очередь была бешаной (в новостях висят фото). Вопрос от моего медика: где они набрали столько тел?
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57k
Опиум для народа Tatyana 36 минут назад
Покупают у этих же тел. Некоторые завещают. Кандидатов - на любой выбор.
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3k
Макс Час назад
Я когда в селе учился у нас такой труп был. Один на весь ВУЗ, но его было очень удобно изучать: все мелкие структуры как на ладони, не то, что кадавры в формалине. Но там упор был сделан именно на изучение, на препаровку сосудов и нервов, на их топографию.
В данной выставке научного и эстетичного ничего не вижу.
И да, я хирург и атеист.
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935
Владимир Час назад
Я бы пошел на выставку. Более того, считаю, что лучше пусть из моего бренного тела сделают нечто подобное, либо возьмут биоматериал для спасения кого-то, чем тупо плоть сожрут микробы и черви.
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57k
Опиум для народа Владимир Полчаса назад
Не тупо. Круговорот веществ в природе никто не отменял.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Пусть .хуй сосут, обиженные попрошайки. Совсем берега попутали. В каждую жопу свой нос суют.
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5k
Владимир Час назад
"А если это не сработает, то "Сорок сороков" устроят уличные акции протеста."
А вот на это посмотреть было интересно. Только думаю сольются они и никуда не пойдут.
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57k
Опиум для народа Владимир Полчаса назад
И ведь этим г"ндонам-черносотенцам митинг разрешат,вот в чем дело...
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12k
sssss3 Час назад
Мерзость, не человеческое тело, а кто из человеческого тела после смерти сделал ПОХАБСТВО для ДОСУЖЕЙ ТОЛПЫ.
Людишки пресыщенные, не знают чем потешить себя, а на этих идиотах, потирая потные ручонки делают деньги.
На трупах зарабатывать, хотя что с немцев взять. Отдаёт эта выставка мясницкой в концлагере!
Раньше за это вешали и правильно делали!
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1k
Алексей sssss3 Час назад
Ты прав, отрок. Аллах покарает неверных. А всех посетителей этой выставки шайтан утащит в ад....
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929
Алексей 2 часа назад
Эмм. А к Панину почему нет претензий и вопросов ?
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
ППЦ хлебом не корми, дай оскорбиться из за чего-нибудь, что их совершенно не касается.
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7k
Danil Sochin 2 часа назад
Оставлю вопросы этики и религии в стороне, но лично мне, просто не понятно, КОГО (кроме врачей и патологоанатомов) может интересовать столь тошнотворное зрелище? Я бы даром не пошёл, а тем более платить за ТАКОЕ деньги...
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1k
Алексей Danil Sochin Час назад
Не нравится, не ходи. А кому-то интересно.
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5k
Летучий Мыш Danil Sochin 46 минут назад
Как раз врачей и патологоанатомов эта выставка меньше всего заинтересует, как мне кажется
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587
Ermak 2 часа назад
Ну да, ну да, когда они сами трупы выкладывают под видом мощей святых это нормально и правильно а тут возмутились.
Так и скажите, конкуренция не понравилась
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2k
* You All 2 часа назад
сидели бы молча и не визжали,а то мощи по их мнению это не трупнятина и не надругательство!
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765
Лучший Друг 2 часа назад
Жуть, конечно. Я бы на такое не пошёл. Но к чему стенания ПМГ, я тоже не понимаю. Анатомические театры пользовались популярностью и до революции, людишек всегда привлекло всеподобное, одна кунсткамера Петра 1 со всякими маринованными препарироваными уродцами чего стоила
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57k
Опиум для народа Лучший Друг 2 часа назад
Не больно-то это этично, но уж кому п"здеть,но только не РПЦ со своими кусками сушенных трупов, таскаемыми по стране. В этом музее их хоть не целуют...
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