В РПЦ оскорбились из-за анатомической выставки в Москве

В Москве на ВДНХ открылась всемирно известная выставка Body Worlds ("Мир тела"), которая вызвала неоднозначную реакцию в правительстве, РПЦ и среди активистов движения "Сорок сороков".





В РПЦ, к примеру, считают, что экспозиция, на которой представлены настоящие человеческие тела, мумифицированные методом полимерной пластинации, не нацелена на образование, а является "эпатажным шоу и шок-контентом".



«Не является ли такая демонстрация унижением человеческого достоинства, которым обладают не только живые, но и мертвые?» - попросил посетителей выставки задать сами себе такой вопрос заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.