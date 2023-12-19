Смелый дворник в Чертаново чистил крышу без страховки

Пользователи сети гадают, как именно дворник попал на козырёк балкона и как будет оттуда слезать.
В социальных сетях появился ролик, который был снят в Чертаново, сообщает Readovka. В ролике неизвестный мужчина чистил козырьки, без страха находясь на высоте. Никакой страховки на видео не видно, да и на крыше других людей тоже нет. Люди предположили, что это работники ЖКХ или житель одного из балконов верхнего этажа.
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Пользователи сети гадают, как именно мужчина оказался на крыше и как будет оттуда выбираться. Но, фишка оказалась в плохом разрешении видео. Если приглядеться, то можно увидеть, как на крыше стоит другой мужчина. А если приглядеться ещё лучше, то даже можно разглядеть верёвку.
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"Один дворник на крыше в Чертаново
Утром жизнь начинал свою заново:
Выпивал пузырёк, падал на козырёк.
Удивительный дворник в Чертаново!"
С другой стороны, вероятнее, что аффтырь просто языком владеет исключительно в плане наклеивания марок.