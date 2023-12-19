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Смелый дворник в Чертаново чистил крышу без страховки

Смелый дворник в Чертаново чистил крышу без страховки

Автор:
19 декабря 2023 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖКХ   Россия   Чертаново   интересное   крыша   фото   
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Пользователи сети гадают, как именно дворник попал на козырёк балкона и как будет оттуда слезать.

В социальных сетях появился ролик, который был снят в Чертаново, сообщает Readovka. В ролике неизвестный мужчина чистил козырьки, без страха находясь на высоте. Никакой страховки на видео не видно, да и на крыше других людей тоже нет. Люди предположили, что это работники ЖКХ или житель одного из балконов верхнего этажа.

Пользователи сети гадают, как именно мужчина оказался на крыше и как будет оттуда выбираться. Но, фишка оказалась в плохом разрешении видео. Если приглядеться, то можно увидеть, как на крыше стоит другой мужчина. А если приглядеться ещё лучше, то даже можно разглядеть верёвку.

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Метки: Видео   ЖКХ   Россия   Чертаново   интересное   крыша   фото   
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12  комментариев
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978
Flint 20 минут назад
''Смелый дворник в Чертаново чистил крышу без страховки'' и тут ''Если приглядеться, то можно увидеть, как на крыше стоит другой мужчина. А если приглядеться ещё лучше, то даже можно разглядеть верёвку.'' казалось бы - что-то тут не так, но если приглядется то можно увидеть что автором поста является покемонка и тогда всё как-бы так, как это - но не то что бы вообщем, а всмысле мда...
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68k
Дворняга 23 минуты назад
Да пофиг: мужик выпивший, внизу сугроб, который сам же накидал.
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8k
Ntvl Полчаса назад
когда-нибудь его настигнет премия Дарвина
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Заголовок, прямо, готовый лимерик:
"Один дворник на крыше в Чертаново
Утром жизнь начинал свою заново:
Выпивал пузырёк, падал на козырёк.
Удивительный дворник в Чертаново!"
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5k
Ал Ди 54 минуты назад
Столько намело что можно и без страховки.
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93k
Херанука Паибалу Час назад
Чертаново в своем стиле.....
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2k
Дмитрий Час назад
Что можно чистить крышу куда-то - с трудом, но представляю. Но зачем туда же снимать ролик - вообще неясно.
С другой стороны, вероятнее, что аффтырь просто языком владеет исключительно в плане наклеивания марок.
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14k
кот базилий Час назад
И чистить этот козырек смысла нет никакого.
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14k
кот базилий Час назад
Посмотрели мы как он слазил и все дела.Может с парашютом сиганул вниз.А то - сенсация!!!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342964



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