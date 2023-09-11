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"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

Автор:
11 сентября 2023 07:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   Россия   интересное   обморок   фанатка   фото   шаман   шоу бизнес   
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Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выступил в Петербурге. Во время исполнения песни "Мёд" Ярослав пригласил на сцену поклонницу

Певец SHAMAN дал концерт в Петербурге на "Газпром Арене". По традиции Ярослав Дронов приглашает девушку из зала во время исполнения песни "Мёд" и танцует с ней медленный танец. Так было и на этот раз, но девушка во время танца лишилась чувств прямо на сцене, в руках артиста.

Охранники вынесли девушку на руках и за кулисами обратились к медикам. Зрители не на штуку перепугались.

Позже SHAMAN рассказал, что с девушкой всё хорошо. Возможно, она просто переволновалась или не вынесла духоты.

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Метки: Видео   Концерт   Россия   интересное   обморок   фанатка   фото   шаман   шоу бизнес   
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8  комментариев
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Комментарий удален. Причина: трэш
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10k
Losha Минуту назад
ИМХО попытка со стороны девушки познакомится поближе )))
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5k
A 3 минуты назад
Девушке стало плохо от концентрата патриотизма
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146
Alex Roland 5 минут назад
А кто это - Шаман?
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
и мы такие сразу поверили!
дешевая и глупая попытка поднять рейтинг из говна !

лучше-бы ты музыкальную школу окончил что-ли
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114
Собака У Попа 36 минут назад
Ну, как тут устоишь против истиного беловолосого арийца в кожанке?
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