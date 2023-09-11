"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выступил в Петербурге. Во время исполнения песни "Мёд" Ярослав пригласил на сцену поклонницу
Певец SHAMAN дал концерт в Петербурге на "Газпром Арене". По традиции Ярослав Дронов приглашает девушку из зала во время исполнения песни "Мёд" и танцует с ней медленный танец. Так было и на этот раз, но девушка во время танца лишилась чувств прямо на сцене, в руках артиста.
Охранники вынесли девушку на руках и за кулисами обратились к медикам. Зрители не на штуку перепугались.
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Позже SHAMAN рассказал, что с девушкой всё хорошо. Возможно, она просто переволновалась или не вынесла духоты.
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дешевая и глупая попытка поднять рейтинг из говна !
лучше-бы ты музыкальную школу окончил что-ли