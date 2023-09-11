"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

Певец SHAMAN дал концерт в Петербурге на "Газпром Арене". По традиции Ярослав Дронов приглашает девушку из зала во время исполнения песни "Мёд" и танцует с ней медленный танец. Так было и на этот раз, но девушка во время танца лишилась чувств прямо на сцене, в руках артиста.

Охранники вынесли девушку на руках и за кулисами обратились к медикам. Зрители не на штуку перепугались.