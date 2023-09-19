В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

Владелице как минимум 15 кошек надоело ухаживать за питомцами и она бросила их в захламленной квартире.
Пару дней назад мы сообщали о жительнице Санкт-Петербурга, которая держала 15 кошек в захламленной квартире. Зоозащитники спасли бедных животных. Все 15 кошек переданы волонтерам и теперь ищут новый дом. Подобная история произошла и в Екатеринбурге.
Жильцы дома на улице Восточной бьют тревогу из-за странной соседки. Пару дней назад женщина покинула квартиру, оставив дверь открытой. Как оказалось, в квартире живёт несколько десятков кошек (точное число неизвестно, так как некоторые животные убежали). Соседи кормили кошек и гадали, куда делась владелица квартиры.
— Квартира оказалась забита мусором, как на свалке. Там живет очень много кошек, тараканов. Мы вызвали скорую, МЧС. Предположили, что пожилую женщину могло завалить мусором либо просто плохо себя чувствует и не может выйти из квартиры. Приехала скорая, машина стояла минут 40, — рассказала жительница дома.
Но владелицу в квартире не нашли. Соседи подозревают, что она просто уехала к родственникам, бросив бедных животных и захламленную квартиру, уточняет KP.
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Жильцы задаются вопросом, что привело к тому, что женщина бросила свою "трёшку" на произвол судьбы вместе с питомцами.
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