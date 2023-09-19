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В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

Автор:
19 сентября 2023 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   екатеринбург   животные   интересное   кошки   фото   
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Владелице как минимум 15 кошек надоело ухаживать за питомцами и она бросила их в захламленной квартире.

Пару дней назад мы сообщали о жительнице Санкт-Петербурга, которая держала 15 кошек в захламленной квартире. Зоозащитники спасли бедных животных. Все 15 кошек переданы волонтерам и теперь ищут новый дом. Подобная история произошла и в Екатеринбурге.

Жильцы дома на улице Восточной бьют тревогу из-за странной соседки. Пару дней назад женщина покинула квартиру, оставив дверь открытой. Как оказалось, в квартире живёт несколько десятков кошек (точное число неизвестно, так как некоторые животные убежали). Соседи кормили кошек и гадали, куда делась владелица квартиры.

— Квартира оказалась забита мусором, как на свалке. Там живет очень много кошек, тараканов. Мы вызвали скорую, МЧС. Предположили, что пожилую женщину могло завалить мусором либо просто плохо себя чувствует и не может выйти из квартиры. Приехала скорая, машина стояла минут 40, — рассказала жительница дома.

Но владелицу в квартире не нашли. Соседи подозревают, что она просто уехала к родственникам, бросив бедных животных и захламленную квартиру, уточняет KP.

Жильцы задаются вопросом, что привело к тому, что женщина бросила свою "трёшку" на произвол судьбы вместе с питомцами.

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Метки: Видео   Россия   екатеринбург   животные   интересное   кошки   фото   
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5  комментариев
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655
Илья 2 часа назад
Пора возращать принудительное лечение психически больных
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6k
Wadim 13 минут назад
Напрасно была упразднена карательная психиатрия
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22k
babuby 50 минут назад
Зато вон как котиков любит!
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76k
Viktor 2 часа назад
Сука! Кошек - добрым людям, а саму закрыть в этой помойке на неделю!
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Все эти сердобольные люди, которые собирают кошек и собак с улицы, запирают их в квартире или дачном доме, уверены, что они делают добро и спасают этих животных. И их не переубедить, что животному лучше на воле, а не в заперти, и это не считая того, что из-за них страдают другие люди, которым приходится жить в этом г.овне не по своей воле
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