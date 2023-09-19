В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

Жильцы дома на улице Восточной бьют тревогу из-за странной соседки. Пару дней назад женщина покинула квартиру, оставив дверь открытой. Как оказалось, в квартире живёт несколько десятков кошек (точное число неизвестно, так как некоторые животные убежали). Соседи кормили кошек и гадали, куда делась владелица квартиры.

— Квартира оказалась забита мусором, как на свалке. Там живет очень много кошек, тараканов. Мы вызвали скорую, МЧС. Предположили, что пожилую женщину могло завалить мусором либо просто плохо себя чувствует и не может выйти из квартиры. Приехала скорая, машина стояла минут 40, — рассказала жительница дома.