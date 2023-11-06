В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра

5 ноября из Невы вытащили автомобиль, в котором утонула медсестра.
Камеры видеонаблюдения показывают, как автомобиль съехал в Неву на Рыбацком проспекте. 31-летний мигрант из Таджикистана по имени Сухроб не поставил на ручник автомобиль, когда вышел из него. В салоне осталась его 33-летняя спутница.
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Автомобиль съехал в реку вместе с женщиной. Погибшая не смогла выбраться из автомобиля. По предварительным данным, девушка работала медсестрой и была беременна, сообщает 78.ru. До своего дня рождения беременная петербурженка не дожила три дня.
Водитель автомобиля находился в России с нарушением миграционного законодательства. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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