В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра

Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

Крысы и вебкам: художник показал типичный многоквартирный дом в Санкт-Петербурге

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене