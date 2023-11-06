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В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра

В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра

Автор:
06 ноября 2023 13:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Автомобиль   Видео   Россия   Санкт-Петербург   интересное   медсестра   ручник   фото   
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5 ноября из Невы вытащили автомобиль, в котором утонула медсестра.

Камеры видеонаблюдения показывают, как автомобиль съехал в Неву на Рыбацком проспекте. 31-летний мигрант из Таджикистана по имени Сухроб не поставил на ручник автомобиль, когда вышел из него. В салоне осталась его 33-летняя спутница.

Автомобиль съехал в реку вместе с женщиной. Погибшая не смогла выбраться из автомобиля. По предварительным данным, девушка работала медсестрой и была беременна, сообщает 78.ru. До своего дня рождения беременная петербурженка не дожила три дня.

Водитель автомобиля находился в России с нарушением миграционного законодательства. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Видео   Россия   Санкт-Петербург   интересное   медсестра   ручник   фото   
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6  комментариев
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1k
РАТНИК 6 минут назад
Нарушение законодательства часто замечают когда уже происходит беда - нужны тотальные проверки всех машин , всех мигрантов и жёсткий визовый режим со всеми соседями кроме Белоруссии.
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15k
GROMOZEKA 3 минуты назад
Жуть
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24k
SolomonA 15 минут назад
То есть если бы коренной петербуржец утопил медсестру - то это норм, традиция. А если мигрант - то все - виноваты мигранты?
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17k
banzai7 23 минуты назад
Мозги то должны быть? Или не выросли?
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Почему только решается? Опять только озабоченность.
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