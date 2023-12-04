Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт

Гражданка России попала в ситуацию из фильма "Терминал" в Польше.
Наталья прибыла в Польшу из города Пафос, что в Кипре. Обычно из Варшавы ходит автобус, который везёт пассажиров в Калининград. Но не в этот раз. Наталье даже не позволили выйти из самолёта. Ей заявили, что гражданам РФ запрещен въезд даже при наличии шенгенской визы, сообщает "Подъём".
Сотрудники аэропорта предупредили Наталью, что улететь в другую страну, даже не из шенгенской зоны, она тоже не может.
Единственный возможный для неё вариант - вернуться обратно на Кипр. Но, есть проблема. Рейс на Кипр будет только через 4 дня. Паспорт у россиянки забрали.
Они у меня забрали паспорт и пока мне не отдают, перевели меня в зону вылета.
Здесь есть туалет, магазин закрыт, кафе не работают, выйти я не могу. Тишина, никого нет. Тут металлические стулья зала ожидания, мне выдали три пледика, потому что просто холодно сидеть на сиденьях. До четырёх утра можно как-то поспать, когда нет отлётов, остальное время ты сидишь, выйти нельзя, всё закрыто, сотрудники сменились, никто больше ничего не спрашивает. Я тут сижу и ещё девушка, африканка, которую, видимо, тоже как меня посадили тут, мы вдвоём», - рассказала Наталья.
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В польском посольстве РФ ей отказали в помощи, назвав произошедшее частной ситуацией. В разговоре с изданием Наталья заметила, что много кто из россиян возвращается в Калининград через Польшу. Из Варшавы по утрам ходит автобус до Калининграда.
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нехер по всяким Кипрам кататься.....
уроком будет
заодно и схуднет
Расходимся .....................................................