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Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт

Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт

Автор:
04 декабря 2023 18:10
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Калининград   Россия   Терминал   варшава   граница   интересное   фото   
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Гражданка России попала в ситуацию из фильма "Терминал" в Польше.

Наталья прибыла в Польшу из города Пафос, что в Кипре. Обычно из Варшавы ходит автобус, который везёт пассажиров в Калининград. Но не в этот раз. Наталье даже не позволили выйти из самолёта. Ей заявили, что гражданам РФ запрещен въезд даже при наличии шенгенской визы, сообщает "Подъём".

Сотрудники аэропорта предупредили Наталью, что улететь в другую страну, даже не из шенгенской зоны, она тоже не может.

Единственный возможный для неё вариант - вернуться обратно на Кипр. Но, есть проблема. Рейс на Кипр будет только через 4 дня. Паспорт у россиянки забрали.

Они у меня забрали паспорт и пока мне не отдают, перевели меня в зону вылета.

Здесь есть туалет, магазин закрыт, кафе не работают, выйти я не могу. Тишина, никого нет. Тут металлические стулья зала ожидания, мне выдали три пледика, потому что просто холодно сидеть на сиденьях. До четырёх утра можно как-то поспать, когда нет отлётов, остальное время ты сидишь, выйти нельзя, всё закрыто, сотрудники сменились, никто больше ничего не спрашивает. Я тут сижу и ещё девушка, африканка, которую, видимо, тоже как меня посадили тут, мы вдвоём», - рассказала Наталья.

В польском посольстве РФ ей отказали в помощи, назвав произошедшее частной ситуацией. В разговоре с изданием Наталья заметила, что много кто из россиян возвращается в Калининград через Польшу. Из Варшавы по утрам ходит автобус до Калининграда.

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Метки: Видео   Калининград   Россия   Терминал   варшава   граница   интересное   фото   
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9  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Мне тоже её очень жалко. По скорбной телеграмме, наверное на Кипр моталась.
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92k
Херанука Паибалу Час назад
.
нехер по всяким Кипрам кататься.....
уроком будет
заодно и схуднет
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92k
sapér Vodička Час назад
Автор: PokemonKa............................................

Расходимся .....................................................
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341774



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