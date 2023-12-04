Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт

Наталья прибыла в Польшу из города Пафос, что в Кипре. Обычно из Варшавы ходит автобус, который везёт пассажиров в Калининград. Но не в этот раз. Наталье даже не позволили выйти из самолёта. Ей заявили, что гражданам РФ запрещен въезд даже при наличии шенгенской визы, сообщает "Подъём".

Сотрудники аэропорта предупредили Наталью, что улететь в другую страну, даже не из шенгенской зоны, она тоже не может.