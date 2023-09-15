Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

Северокорейский лидер весит более 140 килограммов и служба безопасности тщательно следит, куда Ким Чен Ын присаживается.
На космодроме Восточный начались переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Корреспондент Life снял на видео, как служба безопасности тщательно проверяет кресло, на которое сядет лидер КНДР. В ходе проверки сотрудники протёрли стул, проверили его прибором и провели краш-тест.
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13 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара" и ракетный комплекс "Союз-2".
15 сентября Ким Чен Ын прибыл на своём поезде в Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить российские авиационные заводы. Главе КНДР показали цеха, где собирают истребители, в том числе новейшие многоцелевые Су-57 пятого поколения, сообщает "Первый канал".
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Южнокорейские СМИ, наверное, неделю без перерыва ролики по всем каналам крутили бы.
Да и прочие "свободные медиа".
Всё сидим на ящике, подвигая его по мере уборки гряды.
А Вован, весом в 130 кг, на кортах. Почему, спрашиваю?
-Ящик ломается и смутился он...
Решил я ему найти самый крепкий ящик. И его Вован сломал.)))
Видать у Кима бывали инциденты)))