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Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

Автор:
15 сентября 2023 11:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Россия   визит в Россию   интересное   ким чен ын   краш-тест   кресло   фото   
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Северокорейский лидер весит более 140 килограммов и служба безопасности тщательно следит, куда Ким Чен Ын присаживается.

На космодроме Восточный начались переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Корреспондент Life снял на видео, как служба безопасности тщательно проверяет кресло, на которое сядет лидер КНДР. В ходе проверки сотрудники протёрли стул, проверили его прибором и провели краш-тест.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара" и ракетный комплекс "Союз-2".

15 сентября Ким Чен Ын прибыл на своём поезде в Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить российские авиационные заводы. Главе КНДР показали цеха, где собирают истребители, в том числе новейшие многоцелевые Су-57 пятого поколения, сообщает "Первый канал".

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Метки: Видео   Россия   визит в Россию   интересное   ким чен ын   краш-тест   кресло   фото   
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17  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
С его весом правильно сделали, что проверили. Не каждый стул выдержит такой ... авторитет.
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11k
Григорий Бабкин 12 минут назад
Для пи*здоголовых. ГДЕ краштест, дебил?!! Всю мебель, к которой он прикоснётся ВСЕГДА проверяют на радиоактивность, протирают растворами и пр. На случай покушения или диверсии. И откуда информация про 140 кило? Ты тупой или рагуль?
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну всё правильно. Даже малейшего шанса на конфуз быть не должно. Все ж западные СМИ бы описались от радости, если бы что-то произошло.
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14k
kotovski 46 минут назад
ну у кого своя чашка специальная , кому стул проверяют...
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8k
Лещ 49 минут назад
Что-то у нашего брюки дюже короткие
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211
pekareff 52 минуты назад
Служба безопасности на то и служба безопасности, чтобы ВСЁ проверять, включая еду, ручки дверей и стулья.
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9k
Trenzel2003 Час назад
Паранойя!
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5k
Атомный Крот Час назад
Просто прикиньте, что было бы, если бы стул под товарищем Кимом вдруг развалился бы в прямом эфире перед телекамерами.

Южнокорейские СМИ, наверное, неделю без перерыва ролики по всем каналам крутили бы.
Да и прочие "свободные медиа".
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4k
Lexx Час назад
У меня первая мысль была:" Взрывали они его что ли?"
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1k
Антон 2 часа назад
Крутой косоглазый дядька!
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7k
Горец Ю 2 часа назад
В колхозе, студентами, работали на уборке морквы.
Всё сидим на ящике, подвигая его по мере уборки гряды.
А Вован, весом в 130 кг, на кортах. Почему, спрашиваю?
-Ящик ломается и смутился он...
Решил я ему найти самый крепкий ящик. И его Вован сломал.)))
Видать у Кима бывали инциденты)))
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1k
Rom 2 часа назад
Ну скорее проверяют, не вставил ли кто то шило туда, и так далее. )) Хотя тут уж могли и не проверять особо.
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36k
Опаньки 2 часа назад
а где сзади пухлого хлопающие и улыбающиеся генералы в орденах и с блокнотами ?
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