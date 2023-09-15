Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей

"Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей

"Она живая?": на концерте SHAMANа девушка упала в обморок прямо на сцене

Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой