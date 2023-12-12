Сотрудник нижегородского автосервиса избил коллегу лопатой

На уличной площадке у территории бизнес-центра на улице Полтавской между охранником и работником автосервиса произошел конфликт. В ходе которого сотрудник автосервиса взял в руки лопату и несколько раз ударил по телу и голове охранника заведения.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.Судебно-медицинская экспертиза установила, что полученные повреждения нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции нашли и задержали подозреваемого. Его доставили в ОВД. Ранее неоднократно судимый 40-летний сотрудник автосервиса признал свою вину.
На время расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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