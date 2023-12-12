FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1023 поста • 45 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Сотрудник нижегородского автосервиса избил коллегу лопатой

Сотрудник нижегородского автосервиса избил коллегу лопатой

Автор:
12 декабря 2023 10:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Нижем Новгороде   Видео   автосервис   избиение   конфликт   лопата   люди   негатив   
1068
1
1

На уличной площадке у территории бизнес-центра на улице Полтавской между охранником и работником автосервиса произошел конфликт. В ходе которого сотрудник автосервиса взял в руки лопату и несколько раз ударил по телу и голове охранника заведения.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.Судебно-медицинская экспертиза установила, что полученные повреждения нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.


Возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции нашли и задержали подозреваемого. Его доставили в ОВД. Ранее неоднократно судимый 40-летний сотрудник автосервиса признал свою вину.


На время расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: В Нижем Новгороде   Видео   автосервис   избиение   конфликт   лопата   люди   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зачем его содержать за государственный счёт десять лет? Посадить на кол обезьяну и выслать в свой аул без права въезда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
488
Андрей Граф 18 минут назад
опять чурки тупые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

862116



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
На конкурсе "Мисс Земля" во Вьетнаме участиц возят на Gazelle City
На конкурсе "Мисс Земля" во Вьетнаме участиц возят на Gazelle City
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#ДТП#люди#забавно#позитив#улыбнуло#дети#птицы
#интересно#Юмор#машина#аварии#авто аварии#США#история#Ynews#Еда#Автовсячина
#животные#автомобили#Прикол#кино#интересное#факты#фильм#Великобритания#милота#собака
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные В Москве парень избил лопатой двух прохожих В Москве парень избил лопатой двух прохожих Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе

На что жалуетесь?

Вернуться