FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5806 постов • 841 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс

Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 10:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Рязань   видео   дебошир   инцидент   конфликт   люди   негатив   
428
1
1
В Рязани нетрезвое "лицо без национальности" пришло в Макдоналдс и спровоцировало конфликт. Мужчина устроил разборку с посетителями заведения, угрожал расправой и не хотел уходить.
В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Рязань   видео   дебошир   инцидент   конфликт   люди   негатив   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Енот Полиграфович 56 минут назад
Ну он же не один пришел, с братухами-обизянами)))...можно и повые..ся на школоту, девушек и студентов-одиночек. Место для самореализации мужчины))). Хороший старт. Попадет под раздачу, все идет к этому, пинать будут долго... ибо ишак животное тупое и по другому до животного не доходит, только через пиз...ны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bar 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 3 минуты назад
Обезьяна разбушевалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Пумба 4 минуты назад
Обезьяна, обезьяна... А остальные в кадре кто? Остальным нравится его поведение? Нет?! Я насчитал пятерых "не-обезьян" мужского пола в возрасте от 18 до 45, появлявшихся в кадре. Тех, которые уж всяко впятером могли уг...ндошить пьяное быдло. Но ничего не сделали...
Можно сколько угодно говорить о том, что, мол, потом наша же полиция нас и посадит, а его братья нас порежут. Так что, лучше терпеть? Мы тут на Фишках капец какие умные и бесстрашные, мы бы, конечно, не потерпели бы! Мы их овце...бами дразним. А в реале мы - как раз те овцы, которых они ...бут. Потому что они дикари. Они с трехлетнего возраста уже бьются в кровь за место под солнцем. Кулаками, ногами, ножами, а не цитатами из Канта. И до тех пор пока такой дикарь не будет твердо уверен, что вот так вы...бнувшись в любой точке России его вряд ли опознают родственники - до тех пор ничего и не изменится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Поручик 19 минут назад
"Бармалею" выё.бываться в Рязани (где находится главное училище "десантуры", и где запросто в кафе может оказаться пара-тройка курсантов) - это надо совсем мозга не иметь, кроме спиного...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 23 минуты назад
отстреливать этих "лиц без национальности" давно пора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Элек Мек Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 36 минут назад
Пьяная дикая обезьяна - "я всэх абал".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Маймуно виришвило обыкновенный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей 53 минуты назад
А им разве бухать можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo 58 минут назад
этому тоже мечети не хватает ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 58 минут назад
ну и где же наша "доблестная мусарня"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Неадекватный мужчина попытался ночью вломиться в суши-бар Неадекватный мужчина попытался ночью вломиться в суши-бар Кассир смогла постоять за себя Кассир смогла постоять за себя Боевая проводница пассажирского вагона Боевая проводница пассажирского вагона Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1045500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 невероятных научных фактов, которые взрывают мозг
4
311
25 невероятных научных фактов, которые взрывают мозг
Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД
4
38
Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
0
70
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#в мире#подборка#интересное#сарказм#донбасс#фотографии#Украина
#Юмор#интересно#картинки#СССР#комментарии#животные#конфликт#мемы#хоккей
#история#люди#прикол#Приколы#США#забавно#дом#позитив#смех

На что жалуетесь?

Вернуться