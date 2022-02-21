Агрессивный южанин устроил разборку с посетителями Макдоналдс

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В Рязани нетрезвое "лицо без национальности" пришло в Макдоналдс и спровоцировало конфликт. Мужчина устроил разборку с посетителями заведения, угрожал расправой и не хотел уходить.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Можно сколько угодно говорить о том, что, мол, потом наша же полиция нас и посадит, а его братья нас порежут. Так что, лучше терпеть? Мы тут на Фишках капец какие умные и бесстрашные, мы бы, конечно, не потерпели бы! Мы их овце...бами дразним. А в реале мы - как раз те овцы, которых они ...бут. Потому что они дикари. Они с трехлетнего возраста уже бьются в кровь за место под солнцем. Кулаками, ногами, ножами, а не цитатами из Канта. И до тех пор пока такой дикарь не будет твердо уверен, что вот так вы...бнувшись в любой точке России его вряд ли опознают родственники - до тех пор ничего и не изменится.