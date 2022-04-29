FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6046 постов • 853 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг

Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг

Автор:
29 апреля 2022 09:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Велосипедист   Россия   в мире   видео   избиение   конфликт   люди   сызрань   
433
1
1
Любовная драма из Сызрани. Женщина сбила велосипедиста с транспортного средства, а затем начала его колотить.
Очевидцы утверждают, что отношения между велосипедистом и женщиной сперва развивались довольно мирно - дамочка пыталась обнять и поцеловать пострадавшего, но тот её оттолкнул и решил уехать. Делать этого, похоже, не стоило. В конечном итоге велосипедист с разбитым лицом всё же уехал от агрессивной женщины.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Велосипедист   Россия   в мире   видео   избиение   конфликт   люди   сызрань   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 2 часа назад
ну это не мужик...) тряпка половая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
158
bonli 2 часа назад
тряпка, достаточно было вмазать самке один раз, ей бы на долго хватило, видать по е.балу ни разу не получала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

696319



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку
Воронежский скульптор Александр Ивченко вырезал из дерева украинскую бабушку
Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»
Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
У великих свои причуды: пренебрежение гигиеной, странный юмор, коллекционирование париков и другие специфические привычки гениев
У великих свои причуды: пренебрежение гигиеной, странный юмор, коллекционирование...
Опубликован рейтинг наиболее подорожавших б/у автомобилей в России
Опубликован рейтинг наиболее подорожавших б/у автомобилей в России
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#интересное#картинки#факты#кино#аварии#милота#Ynews
#прикол#в мире#люди#Разное#подборка#Россия#Приколы#автомобили#США#маразм
#фото#интересно#мир#история#новости#дтп#природа#автомир#фотографии#забавно
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Секретная барная техника бесконтактного боя Секретная барная техника бесконтактного боя Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины В Новосибирске женщина задула загоревшийся на заправке бензобак В Новосибирске женщина задула загоревшийся на заправке бензобак Прохожий "приземлил" пранкера, напугавшего женщину Прохожий "приземлил" пранкера, напугавшего женщину Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные

На что жалуетесь?

Вернуться