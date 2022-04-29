Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг

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Любовная драма из Сызрани. Женщина сбила велосипедиста с транспортного средства, а затем начала его колотить.
Очевидцы утверждают, что отношения между велосипедистом и женщиной сперва развивались довольно мирно - дамочка пыталась обнять и поцеловать пострадавшего, но тот её оттолкнул и решил уехать. Делать этого, похоже, не стоило. В конечном итоге велосипедист с разбитым лицом всё же уехал от агрессивной женщины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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