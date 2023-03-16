В Москве парень избил лопатой двух прохожих

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На Чертановской улице в Москве 20-летний парень избил двух прохожих. Молодой человек сперва атаковал лопатой одного мужчину, а через некоторое время избил руками и ногами другого.
Потерпевшими москвичам 45 и 49 лет. Один из них обратился в больницу.
Из-за чего точно произошел конфликт, неизвестно. Однако установлено, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он трезвеет в СИЗО.
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мне кажется это охранник из магаза, судя по тому что в кадре выбежала продавщица и начала утихомиривать.
этот с лопатой походу чистил снег, и тут вошел "белый господин"....