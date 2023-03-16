FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7021 пост • 992 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Москве парень избил лопатой двух прохожих

В Москве парень избил лопатой двух прохожих

Автор:
16 марта 2023 08:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   инцидент   конфликт   лопата   люди   нападение   
631
1
1

На Чертановской улице в Москве 20-летний парень избил двух прохожих. Молодой человек сперва атаковал лопатой одного мужчину, а через некоторое время избил руками и ногами другого.

Потерпевшими москвичам 45 и 49 лет. Один из них обратился в больницу.


Из-за чего точно произошел конфликт, неизвестно. Однако установлено, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он трезвеет в СИЗО.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Россия   видео   инцидент   конфликт   лопата   люди   нападение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Андрей А 55 минут назад
Опять лицо непонятной национальности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail K 5 минут назад
По видео не понятно, может сами напросились на удар лопатой. Тут же ни кто не фашист и не националист, чтобы беспричинно обвинять по нац.признаку. А то пропагандоны уверяют, что с фашистами и националистами ведется война в СВО.))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 6 минут назад
Во времена СССР таких, которые кидаются на людей, отправляли в психушку. Сначала на обследование, а оттуда на принудительное лечение. Опасно оставлять таких на свободе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Dima 9 минут назад
чемодан,вокзал, к баранам и ослам обратно !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 15 минут назад
и снова бухой чуркобес... как они уже задрали тут всех, дикари е_Аные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
twincam 22 минуты назад
а где второй избитый?
мне кажется это охранник из магаза, судя по тому что в кадре выбежала продавщица и начала утихомиривать.
этот с лопатой походу чистил снег, и тут вошел "белый господин"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий Полчаса назад
Это не парень, а дикий абизиан, нажравшийся насвай или еще какого гавнаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
385
2k
Fiverknot Полчаса назад
А дружки в стороне стоят, смотрят и не пытаются разнять. А получи люлей этот клоун с лопатой, они бы сразу впряглись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
friday2009 46 минут назад
Судя по возрасту потерпевших они не могут быть дедушками. Да и нападавший не рыжий. Очччень странно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 51 минуту назад
интересно а нельзя ли всех этих лиц без национальности отправить в тундру например, пущай себе города строят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1005690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Как простой электромонтажник стал иконой геймеров Рунета
Набирающие популярность в сообществах
Цикада-снайпер: Непрерывно обстреливает растения патогенными снарядами. Зачем это насекомое распространяет болезни?
Цикада-снайпер: Непрерывно обстреливает растения патогенными снарядами. Зачем это...
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Причем тут они?
Причем тут они?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый концерт

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#животные#автомобили#авто аварии#в мире#Приколы#кино#отношения#преступление
#фото#Прикол#интересно#позитив#факты#забавно#США#улыбнуло#дети#СССР
#интересное#дтп#аварии#люди#Жизнь#Мемы#подборка#полиция#картинки#шоу бизнес
Причем тут они? Причем тут они? Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус "Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе "Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу

На что жалуетесь?

Вернуться