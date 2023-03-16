В Москве парень избил лопатой двух прохожих

Потерпевшими москвичам 45 и 49 лет. Один из них обратился в больницу.



Из-за чего точно произошел конфликт, неизвестно. Однако установлено, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он трезвеет в СИЗО.