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Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе

Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе

Автор:
06 марта 2023 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   в мире   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   люди   
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Камеры наблюдения, установленные на одном из домов в Самаре, запечатлели драку. Причиной стал конфликт детей, который ранее произошёл на горке.


Конфликтная ситуация произошла из-за того, что мальчик с приятелями якобы задирал девочку на горке. Затем он ударил школьницу, а потом попытался отобрать ватрушку. Родственники девочки вместе с земляками (все уроженцы Таджикистана) пришли разбираться к родителям мальчика и избили отца. Досталось также соседу, который пытался вступиться. Избитый отец находится в больнице.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью


Источник:

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Метки: Самара   в мире   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   люди   
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Rus77 19 минут назад
Всё началось с конфликта детей около школы. (https://t.me/mnogonazi/10162?single)https://t.me/mnogonazi/10162?single) В ходе потасовки в которой участвовало около десяти учеников начальных классов, якобы, пострадала девочка-таджичка.

Сначала Азизходжа Махмудов (https://vk.com/young163) (брат девочки) и ещё несколько представителей таджикской диаспоры пришли на работу(в студию красоты) к матери одного из детей, кто якобы участвовал в этой потасовке, вели себя агрессивно, но договорились встретиться позже, когда отец ребёнка вернётся с работы.

Спустя несколько минут в студию красоты пришла мать девочки-таджички и сама девочка. Мигранты устроили скандал. По словам Юлии Судаковой, она сказала дочери, что «русские ненавидят нас таджиков, запомни это!», но они это так не оставят. Вскоре мигранты развернулись и ушли.

Сразу возникает вопрос. Если она считает, что русские их ненавидят, то зачем нужно приезжать в Россию? В начале 90-х из Таджикистана выдавили тысячи русских людей, теперь мигранты приезжают уже к нам, чтобы рассказывать, что русские ненавидят таджиков, но это так, лирическое отступление.

Далее рассказывает Юлия Судакова:

«В 18:10 подошла компания, в количестве четверых взрослых мужчин, женщина (мать девочки) и девочка. Мы начали обсуждать сложившиеся ситуацию, брат девочки начал обвинять меня и моего супруга в том, что мы не умеем воспитывать сына. Мать девочки начала визжать, что мой сын ее обозвал шлюхой и требовала наказания за эти слова. После этого её сын Хаджа внезапно накинулся на моего мужа, нанес кулаком удар в висок, мой муж упал и вся толпа его начала избивать. Я кинулась разнимать, кричала: "Что же вы делаете, с чего вы взяли, что вас кто-то оскорблял?",но, на меня никто не обращал внимание, они продолжали избивать мужа. Пока я отвлеклась, мать девочки накинулась на моего сына, хватая его за грудки, со словами:"Я сейчас придушу твоего ублюдка!" Я кинулась на защиту своего сына, открыла дверь студии и сказала своему сыну, Богдану "Беги в студию!", пытаясь при этом закрыть своего ребенка собой. Женщина не успокаивалась, отталкивала от двери, пытаясь ворваться в мою студию, пинала меня по ногам, хватала за одежду. Моего сына успела спрятать моя знакомая Светлана, они закрыли дверь изнутри. Я переключилась на защиту мужа, услышала сильный удар, после чего мой муж захрипел, я сразу поняла, что всё серьёзно. На мои крики отреагировал только мужчина из соседнего подъезда, который вышел заступиться за одного русского мужчину против компании таджиков, за что тоже был жестоко избит. В этом избиение также участвовала мать и малолетняя дочь. После того как я вызвала полицию и скорую помощь, группа нападавших скрылись».

Прошло уже больше недели, но уголовное дело в отношении напавших на людей мигрантов так и не возбуждено.

UPDATE: Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести».

«Почему в своей стране я должна бояться иностранных граждан имеющих русофобские наклонности? Мы добропорядочная семья, не нарушаем законы, платим налоги», справедливо спрашивает Юлия Судакова.

Давайте обратим внимание Следственного Комитета на это происшествие.

Перешлите это сообщение в Следственный Комитет в телеге:

@infocentrskrf_dialog

И лично Бастрыкину в ВК(в сообщения сообщества):

https://vk.com/priemnaya_bastrikina
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7k
vitenok 9 минут назад
Ну и наверное, надо добавить ко всему, что обращение распространить это в соцсетях не привело ни к чему, народ как то пох...точно к этому отнёся, и уголовное дело завели только после вмешательства дружно нелюбимого равнодушными гражданами депутата Хинштейна. У него ещё там пара подобных дел, по которым он сейчас пытается возбудить уголовные дела. Но увы, русский человек, попавший в такую ситуацию, оказывается в одиночестве, и ему противостоят сплрчённая этническая диаспора, и коррумпированная этой самой диаспорой полиция.
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1k
Виктор Глущенко 14 минут назад
Отсидят потом домой . В свой солнечный ...стан .
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Alex Chebrikov

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