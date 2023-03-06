Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе

Конфликтная ситуация произошла из-за того, что мальчик с приятелями якобы задирал девочку на горке. Затем он ударил школьницу, а потом попытался отобрать ватрушку. Родственники девочки вместе с земляками (все уроженцы Таджикистана) пришли разбираться к родителям мальчика и избили отца. Досталось также соседу, который пытался вступиться. Избитый отец находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью