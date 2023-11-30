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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 968 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Ростове-на-Дону девушка напала на мать с ребёнком

В Ростове-на-Дону девушка напала на мать с ребёнком

Автор:
30 ноября 2023 13:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   лифт   мать   нападение   неадекватная   ребенок   
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Девушка зашла в лифт и без причин начала бить по лицу и хватать за волосы женщину.

Комментарий пострадавшей: "После инцидента позвонила в полицию. По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним.

Перед выходом ко мне в дверь стучит женщина. Оказалась матерью нападавшей. Поехали мы в полицию вместе с ней. Мать признала, что её дочь около 3 лет неадекватна периодами, уходила из дома, вела себя очень странно, брала кредиты, неконтролируемая агрессия. Сейчас не работает, родители отселили её в эту квартиру, содержат её. Нападавшей 38 лет, по образованию юрист, замужем не была, детей нет.

В самом отделе полиции никто с нами не разговаривал, только приняли заявления от меня и от её матери и всё.

Позже подъехал отец нападавшей. Сказал, что в курсе странностей дочери, но принудительно он её положить на лечение не может".

Эта психованная потом 100% возьмёт нож и пойдёт резать всех соседей или детей на детской площадке! Неужели нет управы на неё?

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Метки: Видео   конфликт   лифт   мать   нападение   неадекватная   ребенок   
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34  комментария
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7k
Echo 2 часа назад
Нормально, дочь [мат], отселили подальше, соседям на радость
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1k
рулон обоев 5 минут назад
странно что ни одного мужика еще не посадила за изнасилование,ведь достаточно заявления и все
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12k
Владимир 5 минут назад
Чет мамаша струхнула, моя бы ей иплет расколотила. Особенно за дочку.
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7k
a6m5 13 минут назад
38 лет - и ещё девушка?
Автор, ты хоть значения слов выучи прежде, чем писать.
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7k
Bely Полчаса назад
вела себя очень странно, брала кредиты..... Больше похоже на то, что дочка хорошо устроилась на шее у родителей и чудит от безделья и безнаказанности. По видео показалось, что вполне себя контролирует, просто провоцирует и унижает потерпевшую. Ну как гопота себя ведёт. Психи себя не контролируют. Она даже не ударила ни разу. Вменят ей мелкое хулиганство, на большее там не наберётся.
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548
Konstantin Lebedev Полчаса назад
Авторша, побойся бога! Какая девушка в 38 лет???
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19k
сергей костюнин Полчаса назад
Не знал что дураки добровольно в дурку идут
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3k
max_wheel Полчаса назад
Вообще-то после подобной херни её как раз и можно определить на койку в дурдом. Без всякого согласия.
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16k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Ну раз идиоты родители не могут ее в дурку определить, то полиция уж точно в состоянии это сделать.
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8k
Serjio 58 минут назад
Ну буйных то надо бы держать в больничке, это будет всем на пользу.
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3k
brrr 59 минут назад
капиталистам не выгодно лечить дураков, вот они и чудят окружающим во вред!
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6k
мемфрид Час назад
Этой больной надо было не квартиру в новом доме, а в глухую деревню отвезти.
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25k
ЦСКА Час назад
Нууу, тут только Бастрыкин поможет... Без поджопника "сверху" эти чинушно-мусорские мешки с говном не зашевелятся! Или зашевелятся только тогда, когда эта шиза чью то их родственницу на столовый нож нашампурит!
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16k
Николаевич 2 часа назад
НЕВЕСЕЛО. Для родителей особенно. Необходима (!) консультация ОПЫТНОГО и честного психолога, а, возможно, и ...психотерапевта. Симптомы явные и время не вылечит. Официально гос. структурам – "до барабана" и подключаются они, как правило, только после ЧП. Кстати, с озвучкой видео – явный перебор (это не шоу, каждый может оказаться в подобной ситуации). ...Знаю, что говорю...
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Если человек болен болезнью, которая может принести вред окружающим, то он должен находится либо в учреждении соответствующем
, либо под ПОСТОЯННЫМ наблюдением родных и близких
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57k
dima423 2 часа назад
Ну как нить нарвется на того кто ее отпи*дошит хорошенько, может тогда дойдет)
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16k
Совранский 2 часа назад
Сейчас не работает, родители отселили её в эту квартиру, содержат её.© - клетка дешевле и контролировать проще! Хорошо, оружия не было.
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