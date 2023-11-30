В Ростове-на-Дону девушка напала на мать с ребёнком

Девушка зашла в лифт и без причин начала бить по лицу и хватать за волосы женщину.
Комментарий пострадавшей: "После инцидента позвонила в полицию. По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним.
Перед выходом ко мне в дверь стучит женщина. Оказалась матерью нападавшей. Поехали мы в полицию вместе с ней. Мать признала, что её дочь около 3 лет неадекватна периодами, уходила из дома, вела себя очень странно, брала кредиты, неконтролируемая агрессия. Сейчас не работает, родители отселили её в эту квартиру, содержат её. Нападавшей 38 лет, по образованию юрист, замужем не была, детей нет.
В самом отделе полиции никто с нами не разговаривал, только приняли заявления от меня и от её матери и всё.
Позже подъехал отец нападавшей. Сказал, что в курсе странностей дочери, но принудительно он её положить на лечение не может".
Эта психованная потом 100% возьмёт нож и пойдёт резать всех соседей или детей на детской площадке! Неужели нет управы на неё?
Источник:
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Автор, ты хоть значения слов выучи прежде, чем писать.
И кто же до этого довёл? Кто запретил "упаковывать" в психушку просто по вызову соседей? Кто орал что таким образом власть расправляется с неугодными?
Досталось ей жестко (сначала от женщин, потом от мужиков, потом от милиции со скорой) - всё равно лезла в драку, на всех вообще.
Посмотри как крутят психов.
Субтильную девушку не могут унять несколько санитаров здоровых