Мать-таролог накинулась на учителя за тройку в аттестате дочери

Всему виной единственная тройка в аттестате дочери агрессивной мамаши, которая решила наброситься на пенсионерку, вооружившись пачкой соли и водой.

Сама же нападавшая позже в полиции заявила, что оказывается это учитель напала на нее первой.

Кстати, мать девочки в соцсетях позиционирует себя тарологом-практиком и снимает «негативные программы», которые с себя, видимо, снять уже не получается.



Учитель Ирина Викторовна позже говорила, что давала девочке шанс исправить оценку, но школьница снова пересдала работу на тройку. У женщины за плечами более 40 лет трудового стажа.

Уголовное дело так и не завели, так как обе женщины сняли побои после конфликта, а полученные повреждения не влекут вреда здоровью. Поэтому и дела не было.

Кроме того, мать девятиклассницы не удалось привлечь даже к административной ответственности. В полиции бегло сообщили, что дело так и не было заведено, так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся.

А что, то есть так можно было?

