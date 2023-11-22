FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 939 постов • 44 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Мать-таролог накинулась на учителя за тройку в аттестате дочери

Мать-таролог накинулась на учителя за тройку в аттестате дочери

Автор:
22 ноября 2023 11:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   мать года   нападение   неадекватная   негатив   оценка   учитель   
2881
1
1

Нападение на 66-летнего учителя произошло около физико-математического лицея № 40 в Приморском районе.

Всему виной единственная тройка в аттестате дочери агрессивной мамаши, которая решила наброситься на пенсионерку, вооружившись пачкой соли и водой.


Сама же нападавшая позже в полиции заявила, что оказывается это учитель напала на нее первой.


Кстати, мать девочки в соцсетях позиционирует себя тарологом-практиком и снимает «негативные программы», которые с себя, видимо, снять уже не получается.

Учитель Ирина Викторовна позже говорила, что давала девочке шанс исправить оценку, но школьница снова пересдала работу на тройку. У женщины за плечами более 40 лет трудового стажа.


Уголовное дело так и не завели, так как обе женщины сняли побои после конфликта, а полученные повреждения не влекут вреда здоровью. Поэтому и дела не было.

Кроме того, мать девятиклассницы не удалось привлечь даже к административной ответственности. В полиции бегло сообщили, что дело так и не было заведено, так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся.


А что, то есть так можно было?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   конфликт   мать года   нападение   неадекватная   негатив   оценка   учитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 3 часа назад
Вызывайте старшего воспитателя полицейских Бастрыкина. Другой управы на бездельников внутренних дел нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Михаил 58 минут назад
Бывают предвзятые учителя, но какой смысл в осуществлении действий на видео? Ну надо было раньше перевести ребёнка если надо принципиально чтобы не было тройки. А идти совершать эти дибильные действия может только дура, а дети берут пример с родителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
CyraxMotorsport Час назад
Ленивых Ментов привлечь по полной...падлы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Без нормальной предыстории конфликта выводы делать преждевременно. Помню у меня была математичка а ~5-6 классе тоже не первое десятилетие преподававшая, основные её пляски на уроках были около дочки и её подружки, нихрена у неё не знал, скатился до трояков, хотя раньше математика проблем никаких не вызывала 4-5 стабильно. А, как срулила с дочуркой в Израиль на ПМЖ и сменился учитель математики, так сразу стал лучшим в классе и по алгебре и по геометрии. Причём без всяких репетиторов и другой помощи. Так что 40 лет стажа вообще не показатель. Его можно как просто отсидеть, так и отучить не одну сотню отличников и хорошистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Андрей Граф Час назад
оторвать это тупой мамаши Бошку и засунуть ей в жопу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Час назад
тарологи, нумерологи, гадалки...блогеры, тиктокеры, и прочяя шушера...есть одни обобщающие слова, для первых одно слово - шарлотаны, для вторых -тунеядцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий Час назад
Не знаю ка там на счёт "не было", но на видео чётко видно, что всё таки было! Лентяй какой то полицейский попался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бэмсяра Час назад
пора уже этих всяких тарологов, нумерологов и прочих, причислить к психически больным, агрессивным пациентам, и лечить должным образом, в специально учреждении под замком и с решетками на окнах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Тепло у них там, в СЗФО. Или дамы закаленные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 2 часа назад
какой предмет-то? угадаю, если математика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 2 часа назад
"мать-таролог" - уже повод сдать её в дурку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
anpetrof 2 часа назад
Яжматери совсем распоясались! А таролог - это просто шарлатан по-русски...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar 2 часа назад
Я думала она колодой её побила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Алексей 2 часа назад
мать таролог - горе в семье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей 3 часа назад
"дело так и не было заведено, так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся." - а чё, так можно было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья 3 часа назад
Бастрыкин без тебя менты не хотят работать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья 3 часа назад
Если каждый дебил родитель будет кидаться на учителя скоро все учителя кончаться. Надо как то законодательно защищать учителей как работников МВД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья 3 часа назад
Если баба таролог, астролог, нумеролог, родолог беги без оглядки ! Это психически не здоровый человек .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Homefighter Илья 3 часа назад
Да нет. Правильно так: "Если баба ходит к тарологам, астрологам, нумерологам, родологам, беги от такой бабы без оглядки! Это психически нездоровый человек." А сами тарологи, астрологи, нумерологи и родологи- вполне себе психически здоровы. Просто мошенники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Homefighter Илья 2 часа назад
Ты на ТНТ, в "Битве Экстрасенсов" трудишься?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Homefighter Илья 2 часа назад
Ну норм. Все ведьмы, как положено в бухгалтерии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 3 часа назад
«так как квартиру никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал, на оставленные повестки в указанное время никто не являлся.»

Ай яй яй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280991



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Набирающие популярность в сообществах
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по...
Первый эсминец СССР собственной разработки и его печальная судьба. История «Опытного»
Первый эсминец СССР собственной разработки и его печальная судьба. История «Опытного»
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#факты#Прикол#ДТП#история#позитив#полиция#США
#Юмор#в мире#машина#кино#фильм#авто аварии#Россия#Автовсячина#конфликт#улыбнуло
#животные#автомобили#интересное#забавно#аварии#люди#дети#Ynews#съемка#Разное
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями Инцидент в Карачаево-Черкесии обрастает новыми подробностями

На что жалуетесь?

Вернуться