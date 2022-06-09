В Бразилии рабочие защитили девушку от грабителя

1535
1
1
Житель Бразилии атаковал девушку, мирно идущую по дороге. К его несчастью, неподалеку проезжала на автобусе дружная бригада рабочих.
Добро должно быть с кулаками. Хорошо поработали, культурно отдохнут!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина
- Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины
- Прицел сбился: неожиданный финал словесного конфликта
- В Бразилии рабочие заасфальтировали действующий участок железнодорожного пути
- Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице
Новости партнёров