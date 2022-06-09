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В Бразилии рабочие защитили девушку от грабителя

В Бразилии рабочие защитили девушку от грабителя

Автор:
09 июня 2022 09:24
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   инцидент   конфликт   нападение   рабочие   
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Житель Бразилии атаковал девушку, мирно идущую по дороге. К его несчастью, неподалеку проезжала на автобусе дружная бригада рабочих.
Добро должно быть с кулаками. Хорошо поработали, культурно отдохнут!

Источник:

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Метки: Бразилия   видео   инцидент   конфликт   нападение   рабочие   
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6  комментариев
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28k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Нормально ушлёпку прилетело )
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Оксид Бетона 41 минуту назад
Надеюсь замесили поганцев за кадром?
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8k
Игорь Час назад
это даже лучше чем в маршрутке
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1k
pinbalist Час назад
Ушёл на своих двоих - мало дали.
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Alex Chebrikov

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