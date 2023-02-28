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Нападение стаи собак на школьника в Самаре

Нападение стаи собак на школьника в Самаре

Автор:
28 февраля 2023 08:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   видео   дети   животные   нападение   ребёнок   собаки   школньик   
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В одном из самарских дворов стая собак атаковала школьника. Всё могло закончиться трагедией, если бы не появление мужчины.

К счастью, дворовые псы оказались пугливыми. Они решили не связываться с подоспевшим местным жителем и оставили ребёнка в покое.


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Метки: Самара   видео   дети   животные   нападение   ребёнок   собаки   школньик   
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13  комментариев
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3k
MPEG-8 2 часа назад
Истреблять надо таких собак, поколение рождённое в стаи уже человека считает врагом.
А, сердобольных одиноких старушек, что подкармливают их возле подъездов и баков, надо парочку их же подопечным скормить для наглядности.
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3k
Александр 19 минут назад
Ребенок конечно страху натерпелся...
Как бы я не любил собак но уличные собаки, это дикие животные которые не должны жить среди людей. Так, что как бы меня сейчас не оскорбляли люди с зоошизой, я за отстрел уличных собак
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Комментарий удален. Причина: трэш
−2
3k
Кирилл Полчаса назад
как бы это жестоко не было, таких собак нужно усыплять.
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Комментарий удален. Причина: трэш
15k
953
basil pupkin Час назад
Мальчик вырастет и станет ещё одним догхантером...
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Мистер Фикс Час назад
Чинушам похрен. Не их же чадо страдает.
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Дмитрий

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