Нападение стаи собак на школьника в Самаре

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В одном из самарских дворов стая собак атаковала школьника. Всё могло закончиться трагедией, если бы не появление мужчины.
К счастью, дворовые псы оказались пугливыми. Они решили не связываться с подоспевшим местным жителем и оставили ребёнка в покое.
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А, сердобольных одиноких старушек, что подкармливают их возле подъездов и баков, надо парочку их же подопечным скормить для наглядности.
Как бы я не любил собак но уличные собаки, это дикие животные которые не должны жить среди людей. Так, что как бы меня сейчас не оскорбляли люди с зоошизой, я за отстрел уличных собак