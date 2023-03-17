Голозадый водитель набросился на парня

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В Саратове водитель маршрутки выбежал на остановке, догнал гуляющего с девушкой парня и по неизвестной причине начал его бить.
Пользователи сети попытались понять причину агрессивного поведения мужчины. У них появилось несколько версий произошедшего:
- Парень отказался платить за проезд и поругался с водителем в маршрутке или же ударил по машине.
- Мужчине не понравилось, что парень гуляет с его дочерью. Один из пользователей услышал из уст девушки фразу «папуля, не надо».
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