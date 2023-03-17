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Голозадый водитель набросился на парня

Голозадый водитель набросился на парня

Автор:
17 марта 2023 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   инцидент   конфликт   нападение   саратов   
443
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В Саратове водитель маршрутки выбежал на остановке, догнал гуляющего с девушкой парня и по неизвестной причине начал его бить.

Пользователи сети попытались понять причину агрессивного поведения мужчины. У них появилось несколько версий произошедшего:


  1. Парень отказался платить за проезд и поругался с водителем в маршрутке или же ударил по машине.
  2. Мужчине не понравилось, что парень гуляет с его дочерью. Один из пользователей услышал из уст девушки фразу «папуля, не надо».

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Метки: Россия   видео   инцидент   конфликт   нападение   саратов   
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4  комментария
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445
Ivan Shotgun 6 минут назад
Молодому надо было тоже приспустить штаны, такие правила.
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970
Mrak OBOY 15 минут назад
самая жесть этого ролика, это ОПА водителя,
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13k
Kostick 49 минут назад
жаль голожопый с подливой не пёрднул! добавило бы колориту этому видосу. а так, парнишка заяву накатает, не факт что обойдётся штрафом этот жиртрест.
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432
Вася Васильев Kostick 14 минут назад
Жаль что с подливой не перданул на этого наркомана?
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