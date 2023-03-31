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Мужчина без ноги напал на пенсионера, занявшего туалет для инвалидов

Мужчина без ноги напал на пенсионера, занявшего туалет для инвалидов

Автор:
31 марта 2023 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   инвалид   инцидент   конфликт   нападение   туалет   
468
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В Москве безногий инвалид атаковал мужчину, который слишком долго занимал кабинку туалета для людей с ограниченными возможностями. Момент нападения попало на видео

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Москва   видео   инвалид   инцидент   конфликт   нападение   туалет   
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14  комментариев
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9k
SSD Час назад
Не факт, что дед не инвалид.
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Лимонадный Джо 40 минут назад
Так же надо поступать с теми, кто паркуется на местах для инвалидов.
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3k
Deniss 54 минуты назад
Быдло оно всякое бывает - и с ногами , и без...
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10k
Axel 59 минут назад
Я инвалид!
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6k
Sanar Час назад
Однозначно лишение ВУ колясочника
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1k
Лебовски Час назад
Всякое бывает, но так звереть тоже нельзя. Надо быть с чувством собственного достоинства.
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435
Алексей Shtoppi 4 минуты назад
инвалидности бывают разные, это не только отсутствие конечностей, может быть у деда астма к примеру? вполне. А вот у колясочника двойная инвалидность во первых нет ноги, а во вторых мозгов.
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11k
Shtoppi 2 часа назад
а что этот "челнок" со своими сумками/баулами в кабинке для инвалидов делал, да еще и долго? видимо в кабинку для не инвалидов, этот хмырь, не снимая рюкзак и не выпуская пакет и тележку из рук, просто не поместился )))
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