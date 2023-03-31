Мужчина без ноги напал на пенсионера, занявшего туалет для инвалидов

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В Москве безногий инвалид атаковал мужчину, который слишком долго занимал кабинку туалета для людей с ограниченными возможностями. Момент нападения попало на видео
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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