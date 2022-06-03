Неадекватная женщина решила попробовать автолюбителя на вкус

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Коронавирус? Обезьянья оспа? Похоже, что этот мир не застрахован и от зомби-апокалипсиса.
Автолюбитель столкнулся с неадекватной женщиной, которая сперва не позволяла ему уехать, а затем решила попробовать мужчину на вкус.
Источник:
АНТИФИШКИ
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