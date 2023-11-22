В Петербурге незадачливые грабители потратили много сил на взлом украденного терминала оплаты, но остались ни с чем

Злодеи каким-то образом утащили тяжелый банковский аппарат из магазина. Очевидно, нести добычу похитителям было весьма нелегко, поэтому вскрывать терминал «лихие люди», решили в первом попавшемся на пути подъезде.
Грабители затащили устройство самообслуживания на первый этаж — и начали его взламывать. Процесс взлома был запечатлен на видео одним из жильцов парадной.
По ролику непонятно, сколько времени промучились «медвежатники», но аппарат в итоге поддался их решительному напору. Каково же было удивление похитителей, когда купюроприемник терминала оказался пустым! Свое негодование они выразили обсценной лексикой.
После варварской операции по вскрытию платежного устройства в парадной остался раскуроченный аппарат. Его уже забрали стражи порядка.
Источник:
- Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку
- Продавец обездвижил вора с помощью бутылки
- Сколько денег оставляют туристы в крупнейшем фонтане Рима?
- Как выглядит дождь из одного миллиона долларов
- Мужчина средь бела дня ограбил пенсионера прямо в парадной дома