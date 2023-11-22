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В Петербурге незадачливые грабители потратили много сил на взлом украденного терминала оплаты, но остались ни с чем

В Петербурге незадачливые грабители потратили много сил на взлом украденного терминала оплаты, но остались ни с чем

Автор:
22 ноября 2023 09:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   вор   грабеж   деньги   платежный терминал   
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Злодеи каким-то образом утащили тяжелый банковский аппарат из магазина. Очевидно, нести добычу похитителям было весьма нелегко, поэтому вскрывать терминал «лихие люди», решили в первом попавшемся на пути подъезде.


Грабители затащили устройство самообслуживания на первый этаж — и начали его взламывать. Процесс взлома был запечатлен на видео одним из жильцов парадной.


По ролику непонятно, сколько времени промучились «медвежатники», но аппарат в итоге поддался их решительному напору. Каково же было удивление похитителей, когда купюроприемник терминала оказался пустым! Свое негодование они выразили обсценной лексикой.

После варварской операции по вскрытию платежного устройства в парадной остался раскуроченный аппарат. Его уже забрали стражи порядка.

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Метки: Видео   Питер   вор   грабеж   деньги   платежный терминал   
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4  комментария
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ruslan d 2 часа назад
Сосед просто вышел и стал снимать на телефон ? Смело ...
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Александра С 24 минуты назад
Все уже украдено до нас. )))
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