В Петербурге незадачливые грабители потратили много сил на взлом украденного терминала оплаты, но остались ни с чем

Грабители затащили устройство самообслуживания на первый этаж — и начали его взламывать. Процесс взлома был запечатлен на видео одним из жильцов парадной.

По ролику непонятно, сколько времени промучились «медвежатники», но аппарат в итоге поддался их решительному напору. Каково же было удивление похитителей, когда купюроприемник терминала оказался пустым! Свое негодование они выразили обсценной лексикой.