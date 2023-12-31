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«Вежливый» грабитель опустошил кассу аптеки

«Вежливый» грабитель опустошил кассу аптеки

Автор:
31 декабря 2023 11:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аптека   вежливость   вор   грабеж   деньги   янино   
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Преступник дождался, пока посетители аптеки уйдут, и потребовал у провизора все деньги из кассы. Перед уходом грабитель извинился.

В ночь на 30 декабря в Янино-1 произошло ограбление аптеки. На кадрах видно, как подозрительный мужчина сперва просто осматривался внутри торговой точки и явно волновался. После того как, посетители ушли, злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у сотрудницы деньги из кассы.


Получив желаемое, грабитель извинился и покинул аптеку. В общей сложности преступник унес порядка 7 тысяч рублей. Сейчас «манерного» злоумышленника разыскивают.

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Метки: Видео   аптека   вежливость   вор   грабеж   деньги   янино   
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7  комментариев
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24k
Тигран Саркисян 3 часа назад
Наврятли найдут , замаскировался хорошо) это как пингвины из Мадагаскара)
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16k
Типа граф 2 минуты назад
Так это на Новый год !
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6k
hhwost Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
thrashbox 3 часа назад
>Получив желаемое, грабитель извинился
Вот же чушпан ! Пацаны не извиняются (с)
Бгг
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169
pitt silver thrashbox 17 минут назад
Это быдло не извиняется, а пацан не считает извинения за слабость
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