«Вежливый» грабитель опустошил кассу аптеки

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Преступник дождался, пока посетители аптеки уйдут, и потребовал у провизора все деньги из кассы. Перед уходом грабитель извинился.
В ночь на 30 декабря в Янино-1 произошло ограбление аптеки. На кадрах видно, как подозрительный мужчина сперва просто осматривался внутри торговой точки и явно волновался. После того как, посетители ушли, злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у сотрудницы деньги из кассы.
Получив желаемое, грабитель извинился и покинул аптеку. В общей сложности преступник унес порядка 7 тысяч рублей. Сейчас «манерного» злоумышленника разыскивают.
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Вот же чушпан ! Пацаны не извиняются (с)
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Бгг