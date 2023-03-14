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В ДНС девушка ограбила кассу магазина

В ДНС девушка ограбила кассу магазина

Автор:
14 марта 2023 10:11
Сообщество : Криминал
Метки: ДНС   в мире   видео   вор   воровство   деньги   кража   
249
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Женщина воспользовалась отсутствием кассира, открыла кассу и забрала деньги.

Очень наглое воровство!

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Метки: ДНС   в мире   видео   вор   воровство   деньги   кража   
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11  комментариев
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93
Obrval Час назад
Копалась долго. Лицо засветила. За идею - 5. За исполнение - 2.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Когда уже эти дебилы научатся отличать "ограбила" от "обворовала", "вор" от "грабитель"...
А также перестанут писать бредовое "воришка"!
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59k
pynh 43 минуты назад
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390
ruslan d 45 минут назад
обворовала ... А масочку не додумалась надеть ...
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282
Капитошка 57 минут назад
Наверное в турму захотела.
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33k
ACU900 58 минут назад
"Взять со много немножко
Приложив умение
Это честная дележка
А не преступление"
(Гр. Лесоповал)
Взять то взяла, а вот умение она не смогла приложить. - поймали.
У нее ума не хватило понять что все это снимается на видео.
Ну может в следующий раз (годика так через два) ей повезет больше...
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ruslan d ACU900 42 минуты назад
Если она не из этого района и смогла уйти , то не так-то просто ее будет найти ...
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ruslan d ACU900 Полчаса назад
Спокойно могут и не найти , иначе бы никто не воровал ...
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