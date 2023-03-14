В ДНС девушка ограбила кассу магазина

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Женщина воспользовалась отсутствием кассира, открыла кассу и забрала деньги.
Очень наглое воровство!
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А также перестанут писать бредовое "воришка"!
Приложив умение
Это честная дележка
А не преступление"
(Гр. Лесоповал)
Взять то взяла, а вот умение она не смогла приложить. - поймали.
У нее ума не хватило понять что все это снимается на видео.
Ну может в следующий раз (годика так через два) ей повезет больше...