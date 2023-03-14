В ДНС девушка ограбила кассу магазина

19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной

Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку

Маленькая девочка стащила деньги из сумки бабушки

В Волгограде вор пробил себе выход из магазина

Воры пытаются покинуть магазин одежды в Лондоне

Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат