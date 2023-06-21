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Мужчина средь бела дня ограбил пенсионера прямо в парадной дома

Мужчина средь бела дня ограбил пенсионера прямо в парадной дома

Автор:
21 июня 2023 09:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   вор   грабеж   криминал   нападение   пенсионер   питер   
843
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58-летний потерпевший возвращался домой в третьем часу дня, когда с ним в парадную вошёл грабитель. Применив физическую силу, злоумышленник выхватил рюкзак и сразу сбежал.

Ущерб пенсионер оценил в 3 000 рублей: в рюкзаке находились продукты, ключи от квартиры, паспорт и часы от велокомпьютера. По возбуждённому делу о грабеже ищут рыжего бородача 30-35 лет.

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Метки: Видео   вор   грабеж   криминал   нападение   пенсионер   питер   
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6  комментариев
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351
Братец Лис 37 минут назад
Что значит - "в парадной"? В этом доме есть ещё и "полевая", "рабочая", "замусоленная" и т. д.?
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6
Maksim S Минуту назад
Это Питер ? Нет ? Значит не парадная )
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134
Елена 12 минут назад
Подъезд как подъезд... В чём его "парадность"?
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3k
Anners 15 минут назад
То, что на фото, тянет, от силы, на "парадняк".
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127k
Аааа Полчаса назад
Если в парадной ограбил, а не в подъезде, то почти святой человек - мог вообще расчленить
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10k
Том Сойер 56 минут назад
Ну, какой это - мужчина, это - (см. картинку).
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