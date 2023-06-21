Мужчина средь бела дня ограбил пенсионера прямо в парадной дома

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58-летний потерпевший возвращался домой в третьем часу дня, когда с ним в парадную вошёл грабитель. Применив физическую силу, злоумышленник выхватил рюкзак и сразу сбежал.
Ущерб пенсионер оценил в 3 000 рублей: в рюкзаке находились продукты, ключи от квартиры, паспорт и часы от велокомпьютера. По возбуждённому делу о грабеже ищут рыжего бородача 30-35 лет.
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