В Краснодарском крае двое мужчин попытались взорвать банкомат с 2,8 млн рублей внутри

Приезжих в плащах и балаклавах засекли камеры видеонаблюдения в Гулькевичском районе.
В Гулькевичском районе в селе Отрадо-Ольгинском двое неизвестных мужчин пришли в торговое помещение, чтобы взорвать банкомат. Для этого мужчины оделись в плащи, натянули балаклавы и проникли в магазин.
Для того, чтобы достать деньги из банкомата, а их было в нем 2,8 млн рублей, они накачали его газо-воздушной смесью и подожгли. Однако операция прошла для злоумышленников неудачно — банкомат не взорвался, и они уехали на машине ни с чем.
Сотрудники полиции установили, что неудачливыми грабителями оказалась жители Свердловской области. Там их и задержали. Ими были двое жителей Екатеринбурга 49 и 50 лет.
Против них возбудили уголовные дела по статье «Кража». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас они находятся под стражей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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