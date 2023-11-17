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В Краснодарском крае двое мужчин попытались взорвать банкомат с 2,8 млн рублей внутри

В Краснодарском крае двое мужчин попытались взорвать банкомат с 2,8 млн рублей внутри

Автор:
17 ноября 2023 08:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   банкомат   воры   вщлом   грабеж   деньги   
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Приезжих в плащах и балаклавах засекли камеры видеонаблюдения в Гулькевичском районе.

В Гулькевичском районе в селе Отрадо-Ольгинском двое неизвестных мужчин пришли в торговое помещение, чтобы взорвать банкомат. Для этого мужчины оделись в плащи, натянули балаклавы и проникли в магазин.


Для того, чтобы достать деньги из банкомата, а их было в нем 2,8 млн рублей, они накачали его газо-воздушной смесью и подожгли. Однако операция прошла для злоумышленников неудачно — банкомат не взорвался, и они уехали на машине ни с чем.


Сотрудники полиции установили, что неудачливыми грабителями оказалась жители Свердловской области. Там их и задержали. Ими были двое жителей Екатеринбурга 49 и 50 лет.


Против них возбудили уголовные дела по статье «Кража». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас они находятся под стражей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.


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Метки: Видео   Краснодар   банкомат   воры   вщлом   грабеж   деньги   
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