В Краснодарском крае двое мужчин попытались взорвать банкомат с 2,8 млн рублей внутри

В Гулькевичском районе в селе Отрадо-Ольгинском двое неизвестных мужчин пришли в торговое помещение, чтобы взорвать банкомат. Для этого мужчины оделись в плащи, натянули балаклавы и проникли в магазин.

Для того, чтобы достать деньги из банкомата, а их было в нем 2,8 млн рублей, они накачали его газо-воздушной смесью и подожгли. Однако операция прошла для злоумышленников неудачно — банкомат не взорвался, и они уехали на машине ни с чем.

Сотрудники полиции установили, что неудачливыми грабителями оказалась жители Свердловской области. Там их и задержали. Ими были двое жителей Екатеринбурга 49 и 50 лет.

Против них возбудили уголовные дела по статье «Кража». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас они находятся под стражей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.