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В Курске разгорелась настоящая драма о неразделенной любви, достойная пера Шекспира

В Курске разгорелась настоящая драма о неразделенной любви, достойная пера Шекспира

Автор:
15 ноября 2023 09:06
Сообщество : Жизнь
Метки: вмдео   драма   любовь   люди   отношение   соседка   
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У дверей одного из подъездов Курска сегодня вечером развернулась настоящая драма — о неразделенной любви. Курянин, воспылавший нежными чувствами, стол у домофона и долго и настойчиво выкрикивал имя своей возлюбленной — «Настя!!!».

Но вместо Насти из подъезда вышла её соседка.

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Метки: вмдео   драма   любовь   люди   отношение   соседка   
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8  комментариев
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38k
russger 48 минут назад
Ещё не женаты, а уже каблучище
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fifa666 russger 44 минуты назад
как показывает практика, каблуки в меру, счастливый брак)
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15k
Типа граф 39 минут назад
Настя , Настя , подари мне счастье !
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25k
Илларион Забродов 43 минуты назад
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Илья 2 часа назад
Настоящий мужчина !
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