В Курске разгорелась настоящая драма о неразделенной любви, достойная пера Шекспира

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У дверей одного из подъездов Курска сегодня вечером развернулась настоящая драма — о неразделенной любви. Курянин, воспылавший нежными чувствами, стол у домофона и долго и настойчиво выкрикивал имя своей возлюбленной — «Настя!!!».
Но вместо Насти из подъезда вышла её соседка.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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