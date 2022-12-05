"Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда

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Жительница многоквартирного дома подкараулила свою соседку возле подъезда и несколько раз ударила её. Всё из-за слишком громкого ремонта на выходных.
"Прекратили долбёжку я сказала! В выходные долбить нельзя! Ночью долбить нельзя!"
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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Там вот так: "В Санкт-Петербурге нельзя шуметь с 22:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни до 12:00."
За МКАДом, чуть иначе: "В Московской области ночное время начинается в 21:00 и заканчивается в 08:00. В выходные и праздничные дни в Подмосковье запрещено шуметь с 22:00 до 10:00. Ремонт можно делать с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00, а в субботу c 10:00 до 19:00, тоже учитывая «тихий час»."
Так что законы есть, но не везде иодинаковые....
А не личное мнение двинутой соседки.
А бабка реально может условку поймать. Нападение с предметом используемым как оружие.