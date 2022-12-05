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"Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда

"Прекратили долбёжку": женщина напала на свою соседку возле подъезда

Автор:
05 декабря 2022 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   конфликт   люди   соседи   соседка   
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Жительница многоквартирного дома подкараулила свою соседку возле подъезда и несколько раз ударила её. Всё из-за слишком громкого ремонта на выходных.
"Прекратили долбёжку я сказала! В выходные долбить нельзя! Ночью долбить нельзя!"

Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   инцидент   конфликт   люди   соседи   соседка   
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14  комментариев
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551
Аристарх Севидов Час назад
Может она не про ремонт?
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7
☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ 8 минут назад
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13
Color Cristal 20 минут назад
Кароче, живите без ремонта. Обои поклеял и все.
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2k
Р Х 21 минуту назад
Ждём продолжения
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20k
ЦСКА Час назад
"С 2015 года в столице действуют новые правила проведения ремонтных работ в жилых домах. Стучать, пилить и жужжать по воскресеньям и государственным праздникам теперь запрещено. По рабочим дням и субботам ремонт можно проводить с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00."
Повторный приезд наряда полиции, влечет за собой штраф! И не надо никого палкой пи.з.д.о.шить....
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15k
Голос Вселенной Час назад
Нападение феи с использованием волшебной палочки...
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32k
Fat Lynx Час назад
По моим наблюдениям, вызов наряда полиции решает проблему на раз, а сейчас бабка будет протоколы подписывать.
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3k
sos1960sos Час назад
"Как тихо и незаметно навсегда убрать соседа с перфоратором не оставляя улик". Издание шестое, дополненное. Бестселлер...
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