Очень странное поведение пожилой соседки

785
1
1
Парень почти каждый день записывает довольно странное поведение бабушки из квартиры напротив. Он не раз наблюдал, как женщина поливала соседскую дверь водой и совершала таинственные манипуляции, похожие на какие-то колдовские обряды.
Остается только догадываться, что происходит в голове пенсионерки в такие моменты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда у соседей все в порядке с чувством юмора
- Женщина спасла своего задыхающегося соседа
- Молниеносная реакция: женщина успела поймать своего падающего внука
- Ссора влюбленных, бабушка и кошка
- Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу
25
Понравилось25
Новости партнёров
Ни в коем случае не оскорбляю всех пожилых людей! Просто есть такие индивидуумы в нашем обществе что диву даёшься. Всяких возрастов.