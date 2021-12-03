FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5216 постов • 808 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Очень странное поведение пожилой соседки

Очень странное поведение пожилой соседки (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   видео   люди   необычно   пенсионерка   соседи   соседка   
785
1
1
Парень почти каждый день записывает довольно странное поведение бабушки из квартиры напротив. Он не раз наблюдал, как женщина поливала соседскую дверь водой и совершала таинственные манипуляции, похожие на какие-то колдовские обряды.
Остается только догадываться, что происходит в голове пенсионерки в такие моменты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: бабушка   видео   люди   необычно   пенсионерка   соседи   соседка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Крайт 2 часа назад
Не зря же в народе говорят "Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша" и "Старость- не радость".
Ни в коем случае не оскорбляю всех пожилых людей! Просто есть такие индивидуумы в нашем обществе что диву даёшься. Всяких возрастов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свет в темноте 4 минуты назад
Очень странное поведение пожилой соседкиПосмотреть
Очень странное поведение пожилой соседки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−74
Ви 5 минут назад
я видел в фильме как чувак словил деменцию, и пока были просветы сознания решил уйти красиво, просто принять много мутного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 11 минут назад
И хрен ли делать с дурой?Ни хрена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор 12 минут назад
Ну старый, больной человек ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Aleksandr 17 минут назад
маразм беспощаден...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
760
lashadko Полчаса назад
скажите спасибо, что это вода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
surender lashadko 19 минут назад
а есть анализ, что это точно вода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CHYCMYMPUK 48 минут назад
Посмотрите фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом. Многое про деменцию станет понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Сервис 57 минут назад
территорию помечает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман Ронд Час назад
Вот и догадайся какое [мат]-бо опаснее, открыто-агрессивное или вот такое тихушное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Vazari Час назад
На самом деле не смешно. Это классическая деменция. И от нее никто не застрахован. У меня бабушка жены прожила 92 года. Последние 15 лет-одна. Полностью самостоятельно себя обслуживала-стирка, готовка, уборка и т.д. А в последний год ее накрыла деменция. Крыша поехала полностью. И чертей видела, и орала, короче полный отрыв от реальности. Очень жесткий процесс...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов Час назад
Радоваться надо - человек всю площадку от нечистой силы защищает денно и нощно. Одной только святой воды сколько уходит за сутки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Вкусный Час назад
Надеюсь это она святой водой поливала, а не мочой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
кукуха уехала 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 Час назад
На самом деле это страшно... Сейчас воду льёт, завтра газ откроет... И нет пятиэтажки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком Час назад
Судя по зашпатлеванной стене рядом с её дверью, она была знатной люхой в молодости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил Час назад
вот только поэтому нужна карательная психиатрия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
The Dude 2 часа назад
Когда стаРушку отключили от Фишек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 2 часа назад
нарисовать крест ей на дверях,так она сума сойдет,хотя может уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл 2 часа назад
Деменция, во всей её красе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 2 часа назад
страшно...вот так на старости лет тоже крыша потечет и ппц)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Ссора влюбленных, бабушка и кошка Ссора влюбленных, бабушка и кошка Когда у соседей все в порядке с чувством юмора Когда у соседей все в порядке с чувством юмора Молниеносная реакция: женщина успела поймать своего падающего внука Молниеносная реакция: женщина успела поймать своего падающего внука Женщина спасла своего задыхающегося соседа Женщина спасла своего задыхающегося соседа Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1023770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
49
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?
4
379
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые...
Набирающие популярность в сообществах
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
1
20
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
Кухонные анекдоты про СССР
1
18
Кухонные анекдоты про СССР
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Особенный день!
1
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#интересное#Россия#приколы#автомобили#автомир#забавно
#Юмор#прикол#факты#кино#дтп#Разное#Ynews#путешествия#в мире#новости
#история#животные#ватермарк#подборка#СССР#еда#фильм#фотографии#аварии#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться