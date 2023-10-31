Букет против баллончика. В Петербурге двое влюбленных мужчин подрались из-за девушки

Любовная драма c нешуточными страстями разыгралась на севере Петербурга. Пока один мужчина, стоя на коленях, дарил девушке цветы, идиллию разрушил другой. Все закончилось знатной потасовкой.
Сцена, достойная экранизации, развернулась на проспекте Композиторов в Петербурге. Там молодой человек решил объясниться девушке в своих чувствах. Протянул даме сердца букет и даже встал на колени. Пока девушка, судя по всему, в состоянии шока, пыталась подобрать нужные слова, из-за поворота вылетел тот, кого не ждали.
Видео, снятое на камеру домофона, попало в соцсети даже в ленты ведущих телеграм-каналов:
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Всегда удивляли эти сражения, потому что они бессмыслены. Девушка сделает свой выбор сама. И он никак не зависит от того, кто победит в драке.
, – цитирует комментарий одного из жителей дома КП.
В качестве оружия крепкие молодые люди использовали ни в чем неповинный букет, газовый баллончик и кулаки.
В какой-то момент в энергичный махач вмешалась проходящая мимо петербурженка (применив запрещенный приём "бабуллинг" в виде замахивания на участников драки продуктовой авоськой).
Чем закончился рыцарский турнир и кого выбрала прекрасная дама, так и осталось неизвестным.
Не ссорьтесь, мальчики!
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1 черный более подготовленный боец
2 баба походу предпочитает оранжевого
3 баба стремная
4 оба долбайопы
ЗЫ: аффтар, "бабулинг" - это другое. Про бабулинг рассказано на канале "Россия 23", там, где Владимир в гостях у бабушки