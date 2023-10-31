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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 870 постов • 43 подписчика подписаться
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Букет против баллончика. В Петербурге двое влюбленных мужчин подрались из-за девушки

Букет против баллончика. В Петербурге двое влюбленных мужчин подрались из-за девушки

Автор:
31 октября 2023 22:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   Петербург   букет   драка   драма   любовь   мужчины   сцена   
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Любовная драма c нешуточными страстями разыгралась на севере Петербурга. Пока один мужчина, стоя на коленях, дарил девушке цветы, идиллию разрушил другой. Все закончилось знатной потасовкой.

Сцена, достойная экранизации, развернулась на проспекте Композиторов в Петербурге. Там молодой человек решил объясниться девушке в своих чувствах. Протянул даме сердца букет и даже встал на колени. Пока девушка, судя по всему, в состоянии шока, пыталась подобрать нужные слова, из-за поворота вылетел тот, кого не ждали.

Видео, снятое на камеру домофона, попало в соцсети даже в ленты ведущих телеграм-каналов:

Всегда удивляли эти сражения, потому что они бессмыслены. Девушка сделает свой выбор сама. И он никак не зависит от того, кто победит в драке.

, – цитирует комментарий одного из жителей дома КП.

В качестве оружия крепкие молодые люди использовали ни в чем неповинный букет, газовый баллончик и кулаки.

В какой-то момент в энергичный махач вмешалась проходящая мимо петербурженка (применив запрещенный приём "бабуллинг" в виде замахивания на участников драки продуктовой авоськой).

Чем закончился рыцарский турнир и кого выбрала прекрасная дама, так и осталось неизвестным.

Не ссорьтесь, мальчики!

Источник:

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Метки: Девушка   Петербург   букет   драка   драма   любовь   мужчины   сцена   
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44  комментария
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2k
Rulzen 2 часа назад
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2
Василий Бритенков 6 минут назад
Зов 3,14зды сильнее воли командира ...
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6k
Станислав 7 минут назад
бабка самая прохаванная! кого отметелят того и выхожу, а там и гляди =)))) (как в старом анекдоте - "я что, давно хлебушка не кушала?!")
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1k
Лебовски 9 минут назад
Сразу видно блогеров. делать нехер, снимают всякую ерунду.
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24k
ЦСКА 12 минут назад
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9k
Дмитрий 17 минут назад
Видимо ранее "в чёрном" обежал руку и сердце "в оранжевом" просто. Вот и понеслось.
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5k
Ал Ди 17 минут назад
А могли оказаться в целлофановых пакетах в разобранном виде, одна нога здесь другая там, культурная столица все же.)
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9k
Дмитрий 19 минут назад
Чего он так часто и много падал то?
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−4
Alf090 22 минуты назад
Хорошо, что бабку потом остановили, а то бы за.у.рила бы всех пакетом
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56k
dima423 22 минуты назад
Короче выводов несколько:
1 черный более подготовленный боец
2 баба походу предпочитает оранжевого
3 баба стремная
4 оба долбайопы
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2k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Тот, что с букетом, возможно и не знал, каким букетом могла наградить его самого та подруга. В отличие от того, что с баллоном - не зря же он так на букет среагировал. А подруга, почувствовав себя роковой женщиной, пошла к другому хахалю. Который ни сном, ни родом ни об тех двух, ни об других остальных, про которых видео ещё не выложили.
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5k
Влад Полчаса назад
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12k
добрыйдух Полчаса назад
не смогли поделить.
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10k
Алексей Полчаса назад
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652
leemur86 37 минут назад
Петушары >:) Один балкон схватил, другой бьёт мягкими кулочками
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4k
Vasiliy 37 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 39 минут назад
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6k
Трям 46 минут назад
Два писдастрадальца!
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64
Александр 49 минут назад
оранжевый наверно нетрезв, все время падал...
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2k
Fara Zolkin 51 минуту назад
А самое ужасное в другом, люди идут и проходят и дела им нет.... что м нами стало.
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18k
Михаил Гривин 58 минут назад
Баба - сволочь. Вместо того, что б сказать одному "да", а второму - "нет", крутит хвостом и пытается на двух стульях усидеть. А пацаны из-за неё страдают. Надо было её по старинной петербургской традиции расчленить - и в Неву, что б не повадно было.

ЗЫ: аффтар, "бабулинг" - это другое. Про бабулинг рассказано на канале "Россия 23", там, где Владимир в гостях у бабушки
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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