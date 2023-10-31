Букет против баллончика. В Петербурге двое влюбленных мужчин подрались из-за девушки

Сцена, достойная экранизации, развернулась на проспекте Композиторов в Петербурге. Там молодой человек решил объясниться девушке в своих чувствах. Протянул даме сердца букет и даже встал на колени. Пока девушка, судя по всему, в состоянии шока, пыталась подобрать нужные слова, из-за поворота вылетел тот, кого не ждали.

Видео, снятое на камеру домофона, попало в соцсети даже в ленты ведущих телеграм-каналов: