В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта

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Появились подробности нападения женщины на свою соседку из-за громкого ремонта. Выяснилось, что конфликт между ними длится уже несколько лет. За лето нападавшая написала на соседку 42 жалобы за шум — однако в квартире всё это время никого не было.
Подвергшаяся нападению женщина рассказала, что террор от соседки снизу длится около трёх лет. Агрессор постоянно совершает мелкие пакости и жалуется участковому на шум от ремонта, которого нет.
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