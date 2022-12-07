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В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта

В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта

Автор:
07 декабря 2022 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   видео   инцидент   конфликт   люди   соседи   соседка   
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Появились подробности нападения женщины на свою соседку из-за громкого ремонта. Выяснилось, что конфликт между ними длится уже несколько лет. За лето нападавшая написала на соседку 42 жалобы за шум — однако в квартире всё это время никого не было.
Подвергшаяся нападению женщина рассказала, что террор от соседки снизу длится около трёх лет. Агрессор постоянно совершает мелкие пакости и жалуется участковому на шум от ремонта, которого нет.

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Метки: Санкт-Петербург   видео   инцидент   конфликт   люди   соседи   соседка   
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10  комментариев
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1k
Шурман 59 минут назад
У знакомых в Латвии такая же соседка есть , она им ручки говном мажет и говном двери обливает . Вызывали ментов и тд они сказали что у нее справка и она псих больная , пока что то серьезное не сделает ее не увезут на твайку .
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18k
speaktr-st 17 минут назад
В панельных и монолитных домах ремонт может идти даже и в соседней парадной, а шум такой, как будто прямо над головой. Бабуля с деменцией этого не осознаёт. Её бы к родственникам под наблюдение, да кому ж такая нужна? Печально.
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8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Чепуха. Поздно. Поезд ушёл. Фишкяне уже дружно заклеймили позором и клеймом виновности "воскресную долбёжницу". Виновна! Казнить, нельзя помиловать! Перфоратор (если он есть) конфисковать в доход государства. Обжалованию подлежит.
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126
gh0st 52 минуты назад
Почему подобные сумасшедшие не в дурке?? Это ведь не единичный случай..
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3k
Денис Час назад
Так тут достаточно одного встречного.
Слуховые галлюцинации и нападение с ножом. Опасна для окружающих.
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