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Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь

Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь

Автор:
28 февраля 2023 14:15
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   видео   конфликт   люди   скандал   соседи   соседка   
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Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Иногда старость приходит одна. Героям видео досталась в соседи бабушка-скандалистка.

Когда не повезло с соседкой. От такой можно ждать чего угодно.



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Метки: бабушка   видео   конфликт   люди   скандал   соседи   соседка   
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10  комментариев
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6k
rutt Час назад
Весна всё ближе)
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3k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Могут своё видео хоть в полиции, хоть в спортлото показать. Ничего старухе не будет. Чтобы определить её в волшебное место, где изгоняют и дьяволов, и инопланетян, пару-тройку лет вместе с соседями придётся долбать и полицию, и родственников, и всех, до кого дотянутся, с фиксацией и свидетелями. Если только она не решит дьяволов крестом по башке одолеть, тогда поедет с весёлыми ребятами куда надо. Откуда и не вернётся, скорее всего.
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52k
dima423 Час назад
Ужоз...был бы мужик можно хоть в морду дать...а с бабкой че делать? ...вообще ей в психушке место, но у нас ведь хрен отправишь в психушку еще
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26k
Федор 2 часа назад
Это называется - деменция!
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