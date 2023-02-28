Бабушка-скандалистка устроила своим соседям нескучную жизнь

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Мудрость не всегда приходит вместе со старостью. Иногда старость приходит одна. Героям видео досталась в соседи бабушка-скандалистка.
Когда не повезло с соседкой. От такой можно ждать чего угодно.
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