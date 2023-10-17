Конфликт диджея с посетителем мероприятия

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У посетителя развлекательного мероприятия возникло некоторое недопонимание с диджеем. Подробности конфликта неизвестны, однако похоже, что парень что-то нажимал на ноутбуке музыканта.
Очередной пранкер решил пошутить?
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