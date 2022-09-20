FISHKINET
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Качкам их 1990-х посвящается: как сейчас выглядит известнейший бодибилдер Дориан Йейтс Качкам их 1990-х посвящается: как сейчас выглядит известнейший... "What is that?": Путин очень удивился поцелую в щёку представителя Эрдогана "What is that?": Путин очень удивился поцелую в щёку представителя... Лихие и свободные: воспоминания о России 90-х в фотографиях Лихие и свободные: воспоминания о России 90-х в фотографиях Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Бюджетный корабельный гудок Бюджетный корабельный гудок Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела Фотофакты, которые вас удивят Фотофакты, которые вас удивят Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47? Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47? 45 победителей фотошоп-битв, которые делают Интернет гораздо веселее 45 победителей фотошоп-битв, которые делают Интернет гораздо веселее Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой... В Петербурге неравнодушная женщина наказала парня за то, что он воровал деньги с постамента В Петербурге неравнодушная женщина наказала парня за то, что он... Уморительные котейки, чье поведение не поддаётся объяснению Уморительные котейки, чье поведение не поддаётся объяснению Фотоподборка Фотоподборка Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты... 20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов 20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов «Сами платите по этим счетам»: в Италии прошли жесткие антиправительственные протесты «Сами платите по этим счетам»: в Италии прошли жесткие...
Главная > Видео 
Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра

Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра

Автор:
20 сентября 2022 09:40
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   краснодар   люди   нокаут   удар   
3969
1
1
В Краснодаре подростки делали себе турник, когда к ним подошёл нетрезвый гражданин и спровоцировал конфликт. Мужчина был явно уверен в своей непобедимости и это сыграло с ним злую шутку.
Мужчина пристал к подростку и вскоре пожалел об этом.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   краснодар   люди   нокаут   удар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
695
Жирный бот 2 часа назад
Красиво угомонил быдло)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−61
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
пачкать руки об это? Ногой по яйцам, это максимум чего достоин этот организм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Decapitated Headbanger 10 минут назад
Какая там самоуверенность, о чём Вы?
Он же пьяный в дрыск, там вся моторика сходит "на нет"!
Он даже сам не понял почему упал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 12 минут назад
чахлик немрущий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 14 минут назад
кросивое!) синяку не привыкать, тут рядом церква, валяются такие, морды постоянно в месиво. то асфальт внезапно восстанет, то выпросят, как в видосе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
beshh 16 минут назад
Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добраПосмотреть
Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex Полчаса назад
всё правильно сделал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vad 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−58
379
Александер Муса 40 минут назад
Пиши чаще, Мусик, а то ещё не все знают, что ты тупой хохол...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Таворотов Час назад
малец- красавчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ЦСКА Час назад
Отработка ударов по борцовскому манекену......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−26
3k
мозгOFF Час назад
Ну, что? Орёл чердачный долетался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb Час назад
Видимо местно-дворовый синебол. Таких по лицам "загорелым" и опухшим видно.
Дежурно отхватил люля. Буднично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fkamash Час назад
Удар смачный, как в грушу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
820
Сергей С Час назад
Хахахахахаха, красавчик, ушатал зомбака
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Олег Час назад
если драка неизбежна - бей первым!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Zhora Час назад
Ну, за что боролся - на то и напоролся. Всё логично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

584280



Другие посты автора
Популярное
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность
Стоимость еды в предвоенном СССР
Стоимость еды в предвоенном СССР
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской области
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской...
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в подарок
Электрическая зубная щетка от Xiaomi по выгодной цене и автоматическая зубная нить в...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#СССР#Приколы#в мире#интересное#дтп#авто аварии#коты
#интересно#прикол#люди#факты#картинки#позитив#страна#кино#Ynews#необычно
#фото#подборка#фотографии#автомобили#автомир#Россия#аварии#смешно#Еда#похороны
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Кассир смогла постоять за себя Кассир смогла постоять за себя Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника Не стоило обижать дедушку Не стоило обижать дедушку Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные

На что жалуетесь?

Вернуться