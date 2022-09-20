Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра

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В Краснодаре подростки делали себе турник, когда к ним подошёл нетрезвый гражданин и спровоцировал конфликт. Мужчина был явно уверен в своей непобедимости и это сыграло с ним злую шутку.
Мужчина пристал к подростку и вскоре пожалел об этом.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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